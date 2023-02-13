KOTO heyeti deprem bölgesine gitti

10 ilimizde ağır yıkımlara yol açan deprem felaketinin hemen akabinde bölgeye çeşitli zamanlarda toplam 11 TIR insani ihtiyaç malzemesi gönderen KOTO, diğer destek taleplerini karşılamak üzere Kahramanmaraş’a gitti. KOTO heyeti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maraş’a görevlendirilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile birlikte, koordinasyon çalışmalarına da katıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Yönetim kurulu, meclis, komite ve üyelerimizin destekleriyle hazırladığımız ihtiyaç malzemelerimizi depremin hemen akabinde bölgeye sevk ettik. Yardımlarımızın bölgeye selametle ulaştırılması ve diğer konularda destek olabilmek adına heyet halinde Kahramanmaraş’a geldik. KOTO olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Gün, birlik olma günüdür. Bu acıları birlikte saracağız. Bu zorlu şartlar altında bölgede görev yapan yöneticilerimize ve vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyor, sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.



