'Köylerimizi unutmayalım'

Bilim teknoloji ve sanayi bölgesi Gebze'de bir evin bahçesinde Türkiye'de bir başka benzerinin olmadığına inandığımız üzerinde 15 çiçeği olan Gündoğdu veya Ayçiçeğini yetiştirmeyi başaran inşaat kalfası Abid bey, Gebze Gazetesi canlı yayının da yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşıyorum
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/349262219412634/?vh=e&extid=IJl3J8tLwMUAsBRB&d=n
Hadi Geinl Köye Dönelim
Korona vebası toprak su ve köylerin önemini gösterdi.Devlet ve millet olarak köyleri şenlendirmek için seferberlik başlatalım yaz ve kış köylere gidelim. Ekilmedik ve dikilmedik yer bırakmayıp ata dede mirası topraklarımıza sahip çıkalım.
Büyükşehir yasası ile kimliklerini kaybeden köylerimize yeniden sahip çıkıp gerçek köy kimliğine kavuşturalım. Yaz kış demeden köylere gidip köy hayatını unutmayalım
Köyüm den Kış Manzaraları
Şubat ayında gittiğim Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen köyü'nde çektiğim köyümün kış manzaraları belgeselini sizlerle paylaşıyorum
https://youtu.be/_gbFVsxDs2A
Her köyde kIş manzarası güzeldir benim Köyüm de Kış Manzarası daha da güzeldir.
http://www.gebzegazetesi.com/kisin-da-koylere-gitmeliyiz-ma…