'Köylerimizi unutmayalım'

Hadi Geinl Köye Dönelim

Korona vebası toprak su ve köylerin önemini gösterdi.Devlet ve millet olarak köyleri şenlendirmek için seferberlik başlatalım yaz ve kış köylere gidelim. Ekilmedik ve dikilmedik yer bırakmayıp ata dede mirası topraklarımıza sahip çıkalım.

Büyükşehir yasası ile kimliklerini kaybeden köylerimize yeniden sahip çıkıp gerçek köy kimliğine kavuşturalım. Yaz kış demeden köylere gidip köy hayatını unutmayalım

Köyüm den Kış Manzaraları

Şubat ayında gittiğim Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen köyü'nde çektiğim köyümün kış manzaraları belgeselini sizlerle paylaşıyorum

https://youtu.be/_gbFVsxDs2A

Her köyde kIş manzarası güzeldir benim Köyüm de Kış Manzarası daha da güzeldir.

http://www.gebzegazetesi.com/kisin-da-koylere-gitmeliyiz-ma…



















