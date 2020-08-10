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'Köylerimizi unutmayalım'

Vatan toprağını koruyup gelecek kuşaklara emanet etmek boynumuzun borcudur.Ülkemizin topraklarının kıymetini bilelim ekip biçerek verimli hale getirelim.

'Köylerimizi unutmayalım'

10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:52


Bilim teknoloji ve sanayi bölgesi Gebze'de bir evin bahçesinde Türkiye'de bir başka benzerinin olmadığına inandığımız üzerinde 15 çiçeği olan Gündoğdu veya Ayçiçeğini yetiştirmeyi başaran inşaat kalfası Abid bey, Gebze Gazetesi canlı yayının da yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşıyorum
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/349262219412634/?vh=e&extid=IJl3J8tLwMUAsBRB&d=n

Hadi Geinl Köye Dönelim
Korona vebası toprak su ve köylerin önemini gösterdi.Devlet ve millet olarak köyleri şenlendirmek için seferberlik başlatalım yaz ve kış köylere gidelim. Ekilmedik ve dikilmedik yer bırakmayıp ata dede mirası topraklarımıza sahip çıkalım.
Büyükşehir yasası ile kimliklerini kaybeden köylerimize yeniden sahip çıkıp gerçek köy kimliğine kavuşturalım. Yaz kış demeden köylere gidip köy hayatını unutmayalım

Köyüm den Kış Manzaraları
Şubat ayında gittiğim Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen köyü'nde çektiğim köyümün kış manzaraları belgeselini sizlerle paylaşıyorum
https://youtu.be/_gbFVsxDs2A
Her köyde kIş manzarası güzeldir benim Köyüm de Kış Manzarası daha da güzeldir.
http://www.gebzegazetesi.com/kisin-da-koylere-gitmeliyiz-ma…










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