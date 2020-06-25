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KTO’DA Haziran Ayı Meclisi yapıldı

Körfez Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis toplantısı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Telekonferans aracılığı ile yapılan Meclis toplantısında ay içinde yapılan faaliyetler meclis üyeleri ile paylaşıldı.

KTO'DA Haziran Ayı Meclisi yapıldı

25 Haziran 2020 Perşembe 10:36

Körfez Ticaret Odası Covit-19 işle mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Hafta komite toplantılarını gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası son olarak Haziran Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

ÖZTÜRK ‘’ KTO OLARAK SÜRECİN TAMAMEN İÇİNDEYİZ’’

Toplantıda ay içindeki faaliyetlerini anlatan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Covit-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, ay içinde gerçekleştirilen toplantılar, süreç ile ilgili üyelerden alınan sorunların çatı kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmesi ve çözüme ulaşan konular ile bundan sonraki süreçte talep edilen destekler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Öztürk süreçte tamamen sahada olduklarını söylerken bundan sonraki süreçte de üyelerimiz için elimizden gelen her desteği vereceğiz’’ dedi. Toplantıya Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve Körfez İlçe Banka Şube müdürleri katılırıken meclis üyelerinin soruları da cevaplandı.

SEKTÖREL TOPLANTILAR İLE ÜYELERİMİZE DAHA YAKIN OLDUK

Mayıs ve Haziran Aylarında 3 sektörel toplantı yaptıklarını söyleyen Öztürk ‘’ Mayıs ve Haziran Ayları bizler için sektörel toplantılara yoğunlaştığımız, dezavantajlı süreci daha çok avantaja çevirdiğimiz iki ay oldu. Bu süreçte eğitim, sigorta ve gıda komitelerimiz bir başarı örneği göstererek kendi sektöründen pek çok üye ile bizleri bu toplantılarda bir araya getirdi. Mayıs Ayı’nda eğitim ve sigorta sektörünün sorun ve çözüm önerilerini dinlediğimiz toplantılarımızı Haziran Ayı’nda gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile devam ettirdik. Gıda sektörü toplantımızda gıda komitesinin yaptığı çalışmalar ile COVİT-19 ile mücadele sürecinde yaşanan sorunlar toplantıda detaylı olarak görüşülürken toplantıda ayrıca Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliği işe geliştirilecek olan Yerel Ticareti Geliştirme projesi ile ilgili detaylar da konuşuldu. Ben komite üyelerimize bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum

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