Başkan Karaosmanoğlu, Darıca Neşet Yalçın Ortaokulunda inceleme yaptı. İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Karaosmanoğlu, spor alanlarında inceleme gerçekleştirerek “Küçük adımların büyüyüp sağlıklı bir genç olmaları için yoğun biçimde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.





Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her fırsatta okulları ziyaret ederek çocuklarla ve gençlerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu seferki durağı Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu olan Başkan Karaosmanoğlu, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret ederek bahçesinde bulunan konferans salonunda inceleme yaptı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz’un da hazır bulunduğu ziyaretlerde çocuklarla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, “Küçük adımların büyüyüp sağlıklı bir genç olmaları için çalışıyoruz. Şunu da biliyoruz ki küçük yaşta alınan kararlar Dünyayı değiştirebilir. Hedefimiz tam da budur” dedi.





“EĞİTİM CAMİASI YENİ HEDEFLERE ODAKLANMALI”

Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu ziyaretinde, Okul Müdürü Muzaffer Gülcü’den verilen eğitim hakkında detaylı bilgi alan, öğretmenlerle de bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Ülkemizde ve Kocaeli’de eğitim alanında kaliteyi artırmaya yönelik çok önemli çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak da bizler eğitim alanına önemli destekler verdik, vermeye devam ediyoruz. Ülkemiz, gücünü tüm dünyaya gösterirken, bizler ve eğitim camiası yeni hedeflere odaklanmalı, daha yüksek eğitim standartlarını yakalamak için daha çok çalışmalıyız” şeklinde konuştu.





“RESİM YAPMA SEVGİSİ İÇİN ÇABA SARF ETMELİYİZ”

Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu ziyaretinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Sabiha Altan, kendisinin yaptığı bir resmi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na hediye etti. Bu anlamlı ve güzel hediye için teşekkürlerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımıza muhakkak resim ve müzik gibi kişisel gelişimlerine katkı sunacak alanlara yönlendirmemiz gerekmektedir. Bu noktada Büyükşehir olarak sorumluluk almaya devam edeceğiz. Her çocuğumuzun en azından bir müzik aletini çalmasını ve resim yapma sevgisini kazandırılmasına çaba sarf etmeliyiz” açıklamasını yaptı.



