Kudüs için birlik vakti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel-Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bu noktada tüm İslam aleminin ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Karabacak yaptığı açıklamada, “İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs'ü, birilerinin uluslararası hukuku hiçe sayarak aldığı kararla İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi asla kabul edilemez. Kudüs, sadece Filistin’in değil tüm dünyadaki Müslümanların ortak meselesidir. Kudüs, Ortadoğu’daki barışın teminatıdır. Amerika ve İsrail Uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına aykırı olan bu karardan bir an önce vazgeçmelidir. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm İslam alemini birlik olmaya davet ederek, Kudüs için gerekli girişimleri başlatmıştır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs’ün savunucusu olmaya devam edecektir. Kardeş Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Tüm İslam Aleminin de bu konuda ortak hareket etmesi mecburidir. Alınan bu yanlış kararlardan bir an önce geri dönülmesi temennisiyle, bütün müslümanları bu konuda duyarlı olmaya ve gerekli tepkileri vermeye davet ediyorum.” diyerek tepkisini dile getirdi.