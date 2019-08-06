Kurban Bayramı tedbirleri

Valilikten yapılan açıklamada, bayram dolayısıyla valiliğin yanı sıra belediye, emniyet, jandarma, asayiş, trafik, müftülük, telekom, sağlık, karayolları, SEDAŞ ve diğer kamu kurum ve kuruluş hizmetleri açısından vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında gereken kolaylığı sağlamak amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Genel güvenlik ve asayişin temini, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için alınan tüm tedbirlere ilave olarak, bayram tatilini halkın huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için D-100 ve D-13 kara yolunda trafik denetimlerinin sürekli yapılacağı, Anadolu otoyolunda bayram öncesi İstanbul-Ankara istikametinde, bayram sonrası ise Ankara-İstanbul istikametinde her 10 kilometrede bir ekip bulundurulacağı aktarılan açıklamada, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, alıveriş merkezlerinde ve hayvan pazarlarında hırsızlık, yankesicilik, kapkaççılık, dolandırıcılık, canlı bomba eylemleri ile diğer asayiş olaylarına karşı gerekli kontrollerin sıkı bir şekilde yapılacağı, bayram süresince silahla atış yapılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Tatil boyunca İl Sağlık Müdürlüğünce sağlıkla ilgili sorunları ve trafik kazalarına anında müdahale etmek üzere sağlık kuruluşlarında yeteri kadar nöbetçi personelin görevlendirileceği aktarılan açıklamada, Türk Telekom ve SEDAŞ Genel Müdürlüğünce arızaların giderilmesi için nöbetçi personelin hazır bulundurulacağı ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin itfaiye, zabıta, su işleri, fen işleri, temizlik işleri, belediye haber merkezleri ve belediye danışma servislerinin 24 saat süre ile görev yapacağı aktarılan açıklamada, herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için SEDAŞ tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınarak, haberleşmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için Telekom tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınacağı, içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara müdahale için yeterli ekip görevlendireceği, doğalgaz dağıtım şirketlerince meydana gelebilecek arızalara anında müdahale edilmesi için gereken önlemlerin alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olacağı ifade edilirken, arife gününden ve bayramın son gününe kadar acil durumlar dışında yol yapım, bakım onarım ve kazı çalışması yapılmayacağı ve yolların sürekli ulaşıma açık tutulacağı bildirildi.

Lokanta, pastane, fırın gibi gıda maddeleri üreten bütün iş yerlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince etkin bir şekilde denetleneceği, İl Sağlık Müdürlüğü acil servis hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacağı belirtilen açıklamada, hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacağı anlatıldı.

Açıklamada, belediyelerce belirlenen kurban kesim yerleri dışında kurban kesimleri nedeniyle görüntü kirliliğine meydan verilmemesi için gerekli ilave tedbirlerin her birim tarafından ayrıca alınacağı bilgisi verildi.