Kurbanlıklar Pazara Çıktı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi Solaklar yolunda 10 milyon liralık yatırımla 2 yıl önce kurulan hayvan pazarının, Kurban Bayramı döneminde, besicilerle alıcıları modern ortamda buluşturduğu belirtildi.

İçinde her türlü sosyal donatı ve tesisin bulunduğu modern hayvan pazarına Kurban Bayramı satışları için Van, Artvin, Ağrı, Erzurum, Yozgat, Bolu, Afyonkarahisar, Tokat, Kars ve Sakarya gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki besiciler tarafından kurbanlık getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazara gelen kurbanlık hayvanları taşıyan araçların sevk ve pasaport, araç dezenfeksiyon belgesi ile kurbanlık hayvanların sağlık raporu ve hayvanların yaşları konularında İzmit Belediyesi veteriner hekimi ve zabıta tarafından gerekli denetimler titizlikle gerçekleştirilen modern hayvan pazarında yaklaşık 2 bin büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan alıcısıyla buluşacak."