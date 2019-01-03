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Malkoçoğlu Üst Geçidi Tanıtıldı

Gebze’de yapımı tamamlanan ve 2 önemli mahalleyi birbirine bağlayan Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst geçidi tanıtım programı yapıldı.

Malkoçoğlu Üst Geçidi Tanıtıldı

03 Ocak 2019 Perşembe 13:51

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Gebze D-100 üzeri Osman Yılmaz Mahallesi bölgesinde Çelik malzeme kullanılarak yapılan modern üst geçit kamuoyuna tanıtıldı. Üstgeçide türbesi Gebze’de bulunan Malkoçoğlu’nun oğlu Mehmet Bey ismi verildi.

Gebze’de düzenlenen tanıtım programına Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Emine Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.


HİZMETLER DEVAM EDECEK

Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak; “Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımız için önemli hizmetler üretiyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Mart ayında önemli bir yerel seçim var. Yerel seçimlerin ardından da bu hizmetleri yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Programda konuşan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ise “Muhalefet partilerinin meclisteki konuşmalarını görüyoruz. Onlar hep konuşuyor ama hizmete gelince Ak Parti konuşur. Onlar sadece konuşmakla kalıyor. Biz konuştuğumuz tüm hizmetleri yaptık. 31 Mart’taki seçimde halkımız tüm hizmetleri görüp takdir edecek. Bize tekrar belediyeleri vererek hizmet almaya devam edecekler. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine laik. Avrupa’da bile böyle köprüler yok. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

İKİ MAHALLEYİ BULUŞTURDU
D-100 üzerine yapılan köprü önemli bir geçiş hattı oluşturdu. Fatih Devlet Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar köprü sayesinde kolayca karşıdan karşıya geçebilecekler. 81 metre uzunluğa sahip olan modern üstgeçit 4 metre genişliğinde. Köprünün yapımında 440 ton çelik malzeme kullanıldı. Köprü tabliye kenarları cam korkuluk şeklinde düzenlenerek güvenlikli hale getirildi. Vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sağlayan Malkoçoğlu Mehmet Bey Üstgeçidinde asansör ve yürüyen merdivenler bulunuyor.

MALKOÇOĞLU MEHMET BEY KİMDİR?

Malkoçoğlu Sultan Yıldırım Bayezid ve  I. Murad dönemlerinde komutanlık yapmıştır. Mehmet Bey, Malkoçoğlu’nun iki çocuğundan biridir. Rumeli'nin fethinde babası Malkoç Bey ile beraber savaşmıştır. Türbesi Gebze’de olan Malkoçoğlu Mehmet Bey, 1385 yılında vefat etmiştir. Türbesi babası Malkoç Bey tarafından yapılmıştır. Genç yaşta babasından önce vefat etmiştir.

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