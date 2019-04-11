“Marka Şehir Kocaeli İçin Çalışacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mahalli idareler seçimlerinin ardından çalışmalarına hızlı bir şekilde başlarken, nezaket ziyaretlerin yanı sıra tebrikleri de alıyor. Başkan Büyükakın, önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti MKYK üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ile Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun yanı sıra BBP il başkanı Remzi Kaya ve beraberindeki yönetimini makamında konuk etti. Görüşmelerde başarı dilekleri ve tebrikleri için konuklarına teşekkür eden Büyükakın, “2019 Mart seçimleri, siyasetimiz ve ülkemiz için yeni bir milattır. Halkımızın talepleri ve mutluluğu için kentimizin tüm değerleriyle yakın bir iş birliği içinde olacağız” dedi.





Nezaket ve tebrik amaçlı yapılan ziyaretler için AK Parti Kocaeli Milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Ülkemiz ve kentimiz için, insanımızın mutluluğu için kollarımızı sıvadık, çalışmaya başladık. Vatan aşkı ve millet sevgisiyle bu aziz halkımıza tüm kadrolarımızla “Marka Şehir Kocaeli” için çalışacağız. İnsanımıza çalışmaktan ve hizmet etmekten başka hiçbir düşüncemiz yok. Kıymetli milletvekillerimizle ve şehrimizin siyasi temsilcileriyle ortak bir akılla Kocaeli’ni geliştirecek ve kalkındıracak hizmetleri yapacağız” açıklamasını yaptı.





“MİLLETİMİZİN DAHA GÜÇLÜ, MÜREFFEH OLMASI TEK AMACIMIZDIR”

Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye ile beraberinde Kocaeli’nin dünyanın ve bölgemizin istikrarına, huzuruna katkı sunması için kendilerine de büyük görev düştüğünü konuklarına ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli’nin her zamankinden daha güçlü ve müreffeh olması tek amacımızdır. Aziz milletimizin Kocaeli’nde daha mutlu bir şekilde yaşamasını arzuluyoruz” diye konuştu. Ziyaretler karşılıklı yapılan istişarelerin ardından sona erdi.



