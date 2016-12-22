MARKA’dan TSE ‘ye Ziyaret

Değerlendirme ve ziyaret görüşmelerine; MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan ve TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Ömer Sönmez’in yanı sıra TSE’den elektroteknik ve kimya laboratuvarları grup başkanı Ramazan Gümüştaş, elektroteknik laboratuvarı müdürü Hilmi Akdoğan ve MARKA’dan Gebze Yöneticisi Yusuf Gürhan Öztaş katıldı.

TSE Kalite Kampüsü Başkanı Ömer Sönmez ve ekibiyle gerçekleştirilen görüşmede işbirliği ve proje olanakları değerlendirilirken TSE’nin faaliyetleri yerinde uygulamalı olarak MARKA heyetine aktarıldı.



MARKA'nın Ziyaretini Önemsiyoruz

TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı’nda yer alan laboratuvarların ziyaret edilmesinin ardından değerlendirmede bulunan TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Ömer Sönmez, MARKA’nın ziyaretini önemsediklerini belirterek, ortak amaç olan kalkınma doğrultusunda faaliyet gösteren bu iki kurumun ortak proje ve işbirliği gerçekleştirme hedefinde olduğunu ifade etti. MARKA’nın bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu ifade eden Sönmez, ulusal etki doğuracak bölgesel ölçekli işbirliği çalışmalarına yönelik gerçekleştirdikleri toplantı ve ziyaretlerinden ötürü Genel Sekreter ve heyetine teşekkür etti.



TSE'nin Teknik Kapasitesi Çok Güçlü

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan ise, üretim ve hizmetler sektöründe standart tanımlamanın, uygulamanın, test ve kalibre etmenin önemli bir kalkınma göstergesi olduğunun altını çizerek Gebze’de bulunan kampüsün özel sektöre yönelik önemli bir görevi yerinde getirmekte olduğunu belirtti. TSE’ye geliş amaçlarının da hem kurumu daha yakından tanımak hem de öncesinde şifahen görüşülen işbirliği konularını masaya yatırmak olduğunu ifade eden Ayhan, laboratuvar ve diğer fiziki imkânlarıyla Kalite Kampüsü’nün teknik kapasitesinin çok güçlü olduğunu, Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan bu ölçekteki merkezle ortak ve nitelikli projeler içerisinde yer almayı hedeflediklerini belirterek ev sahipliğinden ötürü merkez başkanı ve heyete teşekkürlerini iletti.

Doğu Marmara Bölgesi’nin yenilik ve teknoloji üssü niteliğindeki Gebze’de bulunan TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi içerisinde ekseriyetle özel sektöre yönelik test hizmetlerinin gerçekleştirildiği elektroteknik, kimya, biyogenetik, gıda, makine, yapı malzemeleri alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda laboratuvar bulunuyor. TSE Merkezi içerisinde gerçekleştirilen testler kalite standardizasyonun ve kalibrasyonunun yapılması açısından sadece Doğu Marmara Bölgesi’ne değil tüm ülkeye katkı sağlıyor.