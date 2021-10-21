Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor

Yüzey sularının aktığı derelerin düzenli akışını sağlamak ve küresel ısınma ile birlikte yoğun sağanak yağışların insan ve yerleşim alanları için tehdit oluşturmasını önlemek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Maşukiye’de bulunan Aygırderesinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.

1.765 METREKÜP BETON KULLANILACAK

Kartepe Maşukiye’de bulunan Aygırderesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah ediliyor. Islah çalışması kapsamında derenin 116 metrelik kısmında, 8 metre genişlik korunacak ve 1765 metreküp hazır beton dökülecek.

KAZI VE DOLGU ÇALIŞMALARI YAPILACAK

3 bin metreküp kazı yapılacak dere ıslah çalışmaları kapsamında 1.100 metreküpte dolgu malzemesi kullanılacak. Bin metrekare 1,5 metre genişlikte kaldırım yapılacak bölgede, 7 metre genişlikte parke yol da imal edilecek.











