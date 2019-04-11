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MEB Yönetici Seçme Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez yapılacak "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"nın giriş belgeleri yayımlandı.

MEB Yönetici Seçme Sınavı

11 Nisan 2019 Perşembe 16:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"nın (2019-MEB-EKYS) giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuru göre, 21 Nisan'da yapılacak 2019-MEB-EKYS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Duyuruda adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.



AA
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