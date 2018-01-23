Mehmetçiğe destek ziyareti

Kocaeli'deki siyasi partilerin il başkanları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran tarafından karşılandı.

Siyasi partilerin il başkanları ve Tuğgeneral Dalkıran, gazetecilere görüntü verdikten sonra komutanlık makamında bir süre görüştü.

Daha sonra askerlere karanfil veren il başkanları, Tuğgeneral Dalkıran ve erlerle Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuğgeneral Dalkıran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il başkanlarına teşekkür etti.

- "Terörle mücadele kararlı adımlarla gerçekleşiyor"

Gazetecilere açıklama yapan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Kocaeli'de birlik ve beraberliğin sağlanması ve kentin sorunlarının çözülmesi amacıyla siyasi partilerin il başkanlarının bir araya gelerek kurdukları "İl Başkanları Masası" olarak, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u, ardından da komutanlığı ziyaret ettikleri söyledi.

Dönem başkanı olarak il başkanları adına konuşan Duyar, bugünkü gündemlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında devam eden terörle mücadele olduğunu belirterek, "Sınırlarımızın ötesinde başlayan terörle mücadeleyle ilgili her il başkanımız destekleriniz açıkladılar. Bugün bizde bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu askerimize, polisimize, terörün bütün unsurlarıyla mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimize destek olmak için il başkanlarımızla buraya geldik. Hem desteklerimizi sunduk hem moral ziyaretimizi yaptık hem de askerlerimize çiçeklerimizi verdik." diye konuştu.

- "Rabbim askerimizi muzaffer eylesin"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da siyasi partiler olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir araya geldiklerini belirtti.

Mehmetçiğin Afrin'de bedeniyle, silahıyla, gücüyle mücadele ederken kendilerinin de onlara dualarla, birlik ve beraberlikle destek olmak istediklerini ifade eden Ceyhan, "Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. İl başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ülkemizin bekası, birlik ve beraberliği için atılacak adımlara, Kocaeli'deki siyasi partilerin il başkanları olarak sonuna kadar destek vereceğiz. Rabbim hem ordumuzu hem askerimizi muzaffer eylesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mümkün olsa da silahlarımızı alıp desteğe gitsek"



MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de ziyaretin Kocaeli'de kurdukları "İl Başkanları Masası"nın ne anlama geldiğinin göstergesi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Devletin bekası söz konusu olduğunda, Türk askerinin ve devletinin moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunda, siyasi parti il başkanları olarak bize düşen görevi yapıyoruz. Bu anlamı kaçıranlar, bugün aramızda yoklar. Onları kendi tabanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Askerlerimiz Kızılelma hedefiyle Afrin'de. Türk askeri nereye ayak basıyorsa, orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kızılelma hedefidir. Allah yardımcımız olsun."

DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ise "Ecdadımız bu toprakları bize kolay devretmedi. Bastığımız topraklarda şüheda fışkırıyor. Bir Kurtuluş Savaşı yaşadık, onun peşinden darbeler yaşadık. Bırakın bir santimetre toprağı, bir çakıl taşına göz dikenlerin karşısında omuz omuza mücadele edeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek, bütün Türk milletinin boynunun borcudur." dedi.

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu da "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." diyerek, "Ülkemizde gözü olanın gözünü çıkarırız. Şu anda da güneyde sınırlarımızı tehdit eden bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Ordumuz sınırlarımızın dışına çıkmış durumda. Bu ülkemizin haklı bir davasıdır. Biz de devletimizin yanında 5 il başkanımızla birlikte olduğumuzu gösterdik. Keşke mümkün olsa da silahlarımızı alıp desteğe gitsek. Allah askerimize zeval vermesin, kazasız, belasız dönmek nasip etsin." şeklinde konuştu.