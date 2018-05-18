Mevlana iftarda buluştu

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar sofrası Ramazanın 2. gününde Mevlana Mahallesi’nde kuruldu. Binlerce mahallelinin aynı sofra etrafından oruçlarını açtığı iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder, Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk ve mahalle sakinleri katıldı.



MAHALLE SAKİNLERİYLE SOHBET ETTİ



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar saati öncesi tek tek masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti. İftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri yeniden Ramazan’a kavuşturdu ve hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak nasip oldu. Allah’a ne kadar şükür etsek azdır. Allah Ramazan ayının ailemizle sağlık ve afiyet içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Bu gün burada sizlerle birlikte iftar açıyoruz. Kurulan bu sofralar kardeşlik, birlik beraberlik sofrası” ifadelerini kullandı.



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