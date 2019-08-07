Mezarlıklar bayrama hazır

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Merkez Mezarlığı, Osman Yılmaz, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Pelitli mezarlıklarının yanı sıra kırsal mahallelerinde bulunan tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği ve budama çalışması gerçekleştirdi. Gebzelilerin Kurban Bayramında mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra mezarlıklar üzerine çiçek dikimi de gerçekleştirildi.