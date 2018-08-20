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Mezarlıklar Kurban Bayramı’na hazır

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan mezarlıkları temizleyerek, Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

Mezarlıklar Kurban Bayramı'na hazır

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:04

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı Ağustos ayında mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kent genelinde bulunan merkezi ve köy mezarlıklarında büyüyen otların, çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar Kurban Bayramı’ndaki mezarlık ziyaretlerine yetiştirildi. Ayrıca Kocaeli genelindeki mezarlıklarda, arife ve bayram günlerinde Kur’anı Kerim okunacak.

 

15 KİŞİLİK TEMİZLİK EKİBİ

Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 15 kişilik ekiple yapıldı. Mezarlıklarda oluşan otların, çalıların temizlendiği, ara yolların temizlenmesi, mezarlık içi ana yolların yıkanması ve çevre bakımlarının yapıldığı çalışmalarla vatandaşların memnuniyetini kazanıldı.

MERKEZİ MEZARLIKLARDA BOYA VE ÇEVRE DÜZENLEME

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayram öncesi köy mezarlıklarının yanı sıra merkezi mezarlıklarda da farklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler özverili bir çalışmayla merkez mezarlıklarında, boyama ve çevre düzenlenme çalışması yaptı.

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