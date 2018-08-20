Mezarlıklar Kurban Bayramı’na hazır

15 KİŞİLİK TEMİZLİK EKİBİ
Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 15 kişilik ekiple yapıldı. Mezarlıklarda oluşan otların, çalıların temizlendiği, ara yolların temizlenmesi, mezarlık içi ana yolların yıkanması ve çevre bakımlarının yapıldığı çalışmalarla vatandaşların memnuniyetini kazanıldı.
MERKEZİ MEZARLIKLARDA BOYA VE ÇEVRE DÜZENLEME
Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayram öncesi köy mezarlıklarının yanı sıra merkezi mezarlıklarda da farklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler özverili bir çalışmayla merkez mezarlıklarında, boyama ve çevre düzenlenme çalışması yaptı.