Kocaeli Giresun Göreliler Derneği'nde başkanlık görevini yürüten, geçmiş dönem ise MHP Gebze İlçe Yöneticiliği görevinde bulunan İlhami Cındık hayatını kaybetti. Cındık vefatı MHP camiası ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Cındık'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Gebze Arapçeşme Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
MHP'nin acı kaybı
Kocaeli Giresun Göreliler Dernek Başkanı olan MHP'nin sevilen isimlerinden İlhanmi Cındık hayatını kaybetti.
Kocaeli Giresun Göreliler Derneği'nde başkanlık görevini yürüten, geçmiş dönem ise MHP Gebze İlçe Yöneticiliği görevinde bulunan İlhami Cındık hayatını kaybetti. Cındık vefatı MHP camiası ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Cındık'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Gebze Arapçeşme Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.