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Millet vekili adayı oldu

BBP’nin Kocaeli İl Eski Başkanı Nihat Yıldız, Saadet Partisinden milletvekili adayı oldu.

Millet vekili adayı oldu

22 Mayıs 2018 Salı 15:21

 O BAŞKAN SAADET PARTİSİNDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Saadet Partisinin milletvekili adayları dün itibariyle netleşti. Kocaeli’nde şehrin ileri gelen birçok isminden aday adaylığı başvurusunu kabul eden Saadet Partisi, belirlediği adaylarını kamuoyuna duyurdu. Adayların içinde dikkat çeken isimler de var. Geçmişte Büyük Birlik Partisinde Kocaeli İl Başkanlığı yapmış olan Nihat Yıldız, partisinden istifa ederek Saadet Partisine katılmıştı. Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Yıldız, Saadet Partisinden Kocaeli milletvekili adayı olarak gösterilmiş.
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