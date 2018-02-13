Saadet Partisi Derince İlçe Yönetimi haftalık toplantısını yaptı. Bir haftalık çalışmaların değerlendirildiği ve raporların alındığı toplantı da konuşan İlçe Başkanı İbrahim İlhan İsu’ nun Derince de yapmış olduğu alt yapı çalışmaları milleti canından bezdirdi.





Alt yapı çalışmaları gecikmelide olsa mutlaka yapılmalıdır. Ancak uzun süreli dağınık ve kontrolsüz çalışmalar yazın tozdan kışın ise çamur ve çukurdan yaya ile araç trafiğini huzursuz etmiştir. Yapılan işçiliği ve kullanılan dolgu malzemesini kontrol eden bir mekanizmayı da göremiyoruz. Sorumlu birim kontrolü ele alınmalıdır.

Belediyelerdeki taşeron işçilerin durumuna da değinen ilçe başkanı İbrahim İlhan taşeron işçilerin sorunu acil çözülmeli. Belediyelerde kadro bekleyen taşeron işçilerin tedirginliği devam ediyor. Bu işçilerin tamamı kadroya alınmalı ücret dengesizliği de yeni bir düzenleme ile giderilmelidir. Kadrolu işçilerin maaşlarının yoksulluk sınırlarının altında olduğu düşünülürse aynı işi yapan taşeron işçilerde aynı ücreti almalıdır.