banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Milleti Canından Bezdirdi

Saadet Partisi Derince İlçe Yönetimi haftalık toplantısını yaptı. Bir haftalık çalışmaların değerlendirildiği ve raporların alındığı toplantı da konuşan İlçe Başkanı İbrahim İlhan İsu’ nun Derince de yapmış olduğu alt yapı çalışmaları milleti canından bezdirdi.

Milleti Canından Bezdirdi

13 Şubat 2018 Salı 13:49


Alt yapı çalışmaları gecikmelide olsa mutlaka yapılmalıdır. Ancak uzun süreli dağınık ve kontrolsüz çalışmalar yazın tozdan kışın ise çamur ve çukurdan yaya ile araç trafiğini huzursuz etmiştir. Yapılan işçiliği ve kullanılan dolgu malzemesini kontrol eden bir mekanizmayı da  göremiyoruz. Sorumlu birim kontrolü ele alınmalıdır.
Belediyelerdeki taşeron işçilerin durumuna da değinen ilçe başkanı İbrahim İlhan taşeron işçilerin sorunu acil çözülmeli. Belediyelerde kadro bekleyen taşeron işçilerin tedirginliği devam ediyor. Bu işçilerin tamamı kadroya alınmalı ücret dengesizliği de yeni bir düzenleme ile giderilmelidir.  Kadrolu işçilerin maaşlarının yoksulluk sınırlarının altında olduğu düşünülürse aynı işi yapan taşeron işçilerde aynı ücreti almalıdır. 
Sözlerine şu şekilde son veren Saadet Partisi Derince İlçe Başkanı İbrahim İlhan Çalışanlar yerelde ve genelde iktidar olmanın hiçbir avantajını görememiştir. Taşeron işçiler yoksulluk sınırının altında maaş almaya devam etmektedirler. Sorunun çözümü üretimin artışı ve kaynakların doğru kullanılmasından geçiyor.  Çözümün adresi Saadet Partisi ve Milli Görüş anlayışıdır.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karabacak STK Başkanlarıyla Bir Araya Geldi Karabacak STK Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu ile söyleşi! Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu ile söyleşi!
Gebze sporcu eğitim merkezi Gebze sporcu eğitim merkezi
Çayırova Dev Ulaşım Projeleriyle Büyüyor Çayırova Dev Ulaşım Projeleriyle Büyüyor
GOSB Teknopark’a Ödül GOSB Teknopark’a Ödül
Servis minibüsü tırla çarpıştı: 9 yaralı Servis minibüsü tırla çarpıştı: 9 yaralı
Yukarı Çık

banner339

Karabacak STK Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri...

Haberi Oku