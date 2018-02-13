Milleti Canından Bezdirdi

Alt yapı çalışmaları gecikmelide olsa mutlaka yapılmalıdır. Ancak uzun süreli dağınık ve kontrolsüz çalışmalar yazın tozdan kışın ise çamur ve çukurdan yaya ile araç trafiğini huzursuz etmiştir. Yapılan işçiliği ve kullanılan dolgu malzemesini kontrol eden bir mekanizmayı da göremiyoruz. Sorumlu birim kontrolü ele alınmalıdır.
Belediyelerdeki taşeron işçilerin durumuna da değinen ilçe başkanı İbrahim İlhan taşeron işçilerin sorunu acil çözülmeli. Belediyelerde kadro bekleyen taşeron işçilerin tedirginliği devam ediyor. Bu işçilerin tamamı kadroya alınmalı ücret dengesizliği de yeni bir düzenleme ile giderilmelidir. Kadrolu işçilerin maaşlarının yoksulluk sınırlarının altında olduğu düşünülürse aynı işi yapan taşeron işçilerde aynı ücreti almalıdır.
Sözlerine şu şekilde son veren Saadet Partisi Derince İlçe Başkanı İbrahim İlhan Çalışanlar yerelde ve genelde iktidar olmanın hiçbir avantajını görememiştir. Taşeron işçiler yoksulluk sınırının altında maaş almaya devam etmektedirler. Sorunun çözümü üretimin artışı ve kaynakların doğru kullanılmasından geçiyor. Çözümün adresi Saadet Partisi ve Milli Görüş anlayışıdır.