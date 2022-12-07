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Milli İrade Meydanı’nda Temel Betonu Döküldü

Büyükşehir’in kente değer katacak Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Milli İrade Meydanı'nda Temel Betonu Döküldü

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:31


 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente vizyon kazandıracak Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir ekiplerinin hız kesmeden süren çalışmalarıyla 50 bin metrekare alana sahip meydanın temel betonu döküldü. Kalan diğer alanların ise kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor.

 

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bitirildiğinde kentin cazibe merkezi olacak Milli İrade Meydanı projesinde alt yapı işleri ve saha içi imalatları devam ediyor. Alt yapısı biten yerlerin asfaltına hazırlık yapılan projede 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları yer alacak.

 

 






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