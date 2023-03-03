Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not, duygulandırdı (VİDEOLU HABER)

Gebze ilçesinden Zeynep Duru Kartal’ın Osmaniye'deki depremzedeler için gönderdiği oyuncak kutusundan çıkan “Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaralı arkadaşlarıma şifa diliyor ve hepinizi tek tek sarılıp öpüyorum” not herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilin etkilendiği ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremden önemli boyutta etkilenen Osmaniye’ye de Türkiye’nin her bölgesinden yardımlar gelmeye devam ediyor. Minik bedenlerinde kocaman yürek taşıyan çocuklarda, çok sevdikleri oyuncaklarını depremin yıkıcı etkisinin yaşandığı Osmaniye’deki çocuklara göndererek destek oluyor. Gönderdikleri oyuncak kutularına bir de not yazan çocuklar mesajlarıyla umutları yeşertiyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Zeynep Duru Kartal’ın Osmaniye’deki depremzede çocuklara gönderdiği oyuncak kutusundan çıkan, “Merhaba, ben Zeynep Duru Kartal. Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaralı arkadaşlarıma şifa diliyor ve hepinizi tek tek sarılıp öpüyorum” not, okuyan herkesi duygulandırdı.

Osmaniye Belediyesi ekipleri, Duru’nun oyuncak desteğini Esenevler Mahallesinde yer alan çadırlarda barınan afetzede çocuklara teslim etti. 6 yaşındaki Esma Su Ceylan, 7 yaşındaki Emine Kurtoğlu ve 3 yaşındaki Ömür Özdoğan, teslim aldıkları oyuncaklar için çok sevindiklerini ifade ederek, "Bizlere gönderdiği oyuncaklar için Zeynep Duru arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz, bizde kendisini çok seviyoruz” diye konuştu.







İHA