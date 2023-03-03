banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not, duygulandırdı (VİDEOLU HABER)

Gebze ilçesinden Zeynep Duru Kartal’ın Osmaniye'deki depremzedeler için gönderdiği oyuncak kutusundan çıkan “Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaralı arkadaşlarıma şifa diliyor ve hepinizi tek tek sarılıp öpüyorum” not herkesi duygulandırdı.

Minik Zeynep'in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not, duygulandırdı (VİDEOLU HABER)

03 Mart 2023 Cuma 15:12

  Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilin etkilendiği ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremden önemli boyutta etkilenen Osmaniye’ye de Türkiye’nin her bölgesinden yardımlar gelmeye devam ediyor. Minik bedenlerinde kocaman yürek taşıyan çocuklarda, çok sevdikleri oyuncaklarını depremin yıkıcı etkisinin yaşandığı Osmaniye’deki çocuklara göndererek destek oluyor. Gönderdikleri oyuncak kutularına bir de not yazan çocuklar mesajlarıyla umutları yeşertiyor. 
  Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Zeynep Duru Kartal’ın Osmaniye’deki depremzede çocuklara gönderdiği oyuncak kutusundan çıkan, “Merhaba, ben Zeynep Duru Kartal. Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaralı arkadaşlarıma şifa diliyor ve hepinizi tek tek sarılıp öpüyorum” not, okuyan herkesi duygulandırdı.  
  Osmaniye Belediyesi ekipleri, Duru’nun oyuncak desteğini Esenevler Mahallesinde yer alan çadırlarda barınan afetzede çocuklara teslim etti. 6 yaşındaki Esma Su Ceylan, 7 yaşındaki Emine Kurtoğlu ve 3 yaşındaki Ömür Özdoğan, teslim aldıkları oyuncaklar için çok sevindiklerini ifade ederek, "Bizlere gönderdiği oyuncaklar için Zeynep Duru arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz, bizde kendisini çok seviyoruz” diye konuştu. 
 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı
Defne'deki Çadır Kent Sosyal Yaşam Alanına Dönüştü Defne'deki Çadır Kent Sosyal Yaşam Alanına Dönüştü
Depremzede Çocuklara Moral Etkinliği Depremzede Çocuklara Moral Etkinliği
Başkan Şayir, “Kaçak yapıya göz yummayacağız” Başkan Şayir, “Kaçak yapıya göz yummayacağız”
GÖLCÜK BELEDİYE MECLİSİ, DEPREM FELAKETİ İLE İLGİLİ TEK YÜREK OLDU (VİDEOLU HABER) GÖLCÜK BELEDİYE MECLİSİ, DEPREM FELAKETİ İLE...
GÖLCÜK BELEDİYESİ'NDEN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN DOKUNUŞLAR GÖLCÜK BELEDİYESİ'NDEN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN DOKUNUŞLAR
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada getirdiği abonman indirimli kart uygulaması başladı.

Haberi Oku