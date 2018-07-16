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Mollafenari Futbol Turnuvası

Geleneksel Mollafenari Futbol Turnuvası bu yılda start aldı. Köydeki gençlerin birlik beraberlik ve sportif aktivitelerini artırmak amacıyla düzenlenen turnuva her yıl, köyde ilgiyle izleniyor.

Mollafenari Futbol Turnuvası

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:23

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 MOLLAFENARİ TURNUVASINDA ERBAKAN VAKFI FIRTINASI

Gebze Erbakan Vakfı geçen yıl olduğu gibi bu yıl gene turnuvaya katılarak ilgi odağı oldu. İlk defa geçen yıl katılan Erbakan vakfı, köyde de ilgi ile takip ediliyor. Erbakan Vakfı takımı örnek duruşu ile gençlerin takdirini kazanıyor ve her geçen gün köyden Vakfa katılımlar artıyor. Geçmiş Yıllarda Milli Görüşün kalesi olan Mollafenari köyü Merhum Erbakan’ın övgüsüne mazhar olmuş bir köydür. Bu gün yine köyde başarıyla temsil edilen Erbakan Vakfı  her geçen gün faaliyetlerini hızlandırmış durumdadır. Erbakan Vakfı gençlere ve  toplumun her kesimine ulaşmada bütün tanıtım argümanlarını kullanarak bu alanda bir rekora imza atıyor. Vakıf çalışmalarından öte bir misyonu yüklenen Erbakan Vakfı, Milli Görüşü Merhum Erbakan hocanın bıraktığı yerden devralarak hedefe emin adımlarla ilerliyor.

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Anahtar Kelimeler
ErbakanFutboli TurnuvMollafenari
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