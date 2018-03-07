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Muhasebeciler haftası kutlandı.

Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası kutlandı.

Muhasebeciler haftası kutlandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 09:53

 TİCARET ODASI VAKFI  MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MUHASEBECİLER HAFTASINI KUTLADI
 Okul Müdürü Fuat BİNİCİ muhasebe mesleğinin önemini öğrencilere anlattı. Şeffaflık ve adil vergilendirmede muhasebe mesleğinin önemi üzerinde durdu. Ardından Gebze SGK Müdürü Hüseyin ŞENLİK, Muhasebe mesleğinin Sosyal Güvenlik Kurumu açısındaki önemini anlattı. Sözlerinin devamında: “Sosyal Güvenlik Kurumunda işlerin düzenli bir şekilde yürümesinde muhasebecilerin rolü büyüktür.” dedi.  Tüm muhasebecilerin günü kutladı. Kocaeli Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Gebze Temsilciliği Başkanı ise Barış Koçak Muhasebe mesleğinin gözde bir meslek olduğunu, öğrencilerimizin güzel bir mesleği tercih ettiğini söyledi. Kariyer günleri kapsamında muhasebe alanı tarafından düzenlenen fabrika gezileri, fabrikalardaki tecrübeli muhasebe müdürleri ve mali müşavirlerin öğrencilerle olan söyleşilerini gösteren slayt gösterisi ve geçen yıl mezun olan öğrencilerin muhasebeciler haftasını kutlama videoları izlendi. Muhasebeciler haftası kapsamında; Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere Okul Müdürü Fuat BİNİCİ, SGK Müdürü Hüseyin Şenlik ve Kocaeli SMMMO Gebze Temsilcisi Barış Koçak  hediyelerini verdi. Son olarak Okul Müdürü Fuat BİNİCİ günün anısına konuşmacılara teşekkür ederek, kariyer günleri kapsamında etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini belirtti.
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