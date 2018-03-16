Muhtarlara Çevre Eğitimi Verildi

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda ilçe halkına çevre ile ilgili hizmet vermek, toplumu çevre konularında bilinçlendirmek ve insan odaklı, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmak adına çeşitli projeler geliştiren Çayırova Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bir projeye daha imza atıyor.

Çayırova Belediyesi “Mahallemi Seviyorum Halkımı Eğitiyorum” Projesiyle Çevre Bilinci Oluşturuyor