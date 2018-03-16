Muhtarlara Çevre Eğitimi Verildi

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda ilçe halkına çevre ile ilgili hizmet vermek, toplumu çevre konularında bilinçlendirmek ve insan odaklı, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmak adına çeşitli projeler geliştiren Çayırova Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bir projeye daha imza atıyor.
Çayırova Belediyesi “Mahallemi Seviyorum Halkımı Eğitiyorum” Projesiyle Çevre Bilinci Oluşturuyor
Çayırova Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı yetkilileri tarından yapılan sunumda başta evsel atıklar, ambalaj atıkları olmak üzere atık piller, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve tüm tehlikeli atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanmasının önemi, insan ve çevre sağlığına olan etkileri ile geri kazanımı konusunda detaylı bilgiler verildi. Proje hakkında muhtarlar ile istişare ederek onlarında fikirlerini alan ve projenin hızlı ve etkin bir biçimde sürdürülebilmesi konusunda desteklerini isteyen belediye yetkilileri, yapılan bu toplantıların her ay düzenli olarak gerçekleştirileceğini ifade ettiler.