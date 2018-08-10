MÜSİAD Gebze Basın Açıklama

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Müsiad) Gebze Şube Başkanı Nihat YILDIRIM ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli Ak Parti İl Başkanı Abdullah ERYARSOY’ u ziyaret etti. Ziyarette Müsiad Gebze Şube Başkanı Nihat YILDIRIM ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan BEYAZ, Nevzat GÜLMEN, Yelda ATEŞKAN, Derya UYANIK, Cihat BEYAZ Sefa KARASU, Onur GÜRECİOĞLU, Fatih YALÇINKAYA, ve Şube Müdürü Hakan ÖZKAN yer aldı. Ziyaret sonunda Müsiad Gebze Şube Başkanı Nihat YILDIRIM, Kocaeli Ak Parti İl Başkanı Abdullah ERYARSOY’a plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.