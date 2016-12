MYB Belgeleri Dağıtıldı!

TOBB tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen MEYBEM A.Ş. tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavlarında başarılı olan firmaları sertifikaları, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun katıldığı törenle verildi.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada; “Bugün sizlerle birlikte olmaktan, eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımıza belgelerini vermekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Birey kimliğinden firmaya, firmadan kente ve ülkeye kadar her alanda yapmamız ve elde etmemiz gereken bir aşama. O da bilgi temelli ve bildiğinin ve ispat edilebilirliğinin ortaya koyan bir belgedir.

Nitekim bugün bilge çağı dediğimiz, bilgenin egemen olduğu, bilgeye dayalı gelişmelerin her şeyi belirleyen olduğu ve bilgiyi yakalamayanın geride kalıp, yarışın dışında kaldığı bir dönemdeyiz. Hangi işi yaparsanız yapın, hangi konuda hangi hedefe kendinizi adarsanız adayın bilgisiz elde etmeniz mümkün değildir.”dedi.

REKABET ÇAĞINDAYIZ

Rekabet çağında olduğumuzu, her ürünün ve her birimin en verimli en ekonomik ve en iyisinin üretilmesini gerektiğini de belirten Vali Güzeloğlu, “Türkiye’nin gücünü büyüklüğünü her alanda iddiasını ve geleceğe büyük yürüyüşünü ancak böyle güçlü ve sürekli kılabiliriz. Biz büyük bir geleneğin, bir büyük devlet ve milletin temsilcileriyiz. Bu kutlu yürüyüşümüzde, içte ve barışta hangi hain cephe, hangi şer odağı, hangi ihanet planıyla yaklaşırsa yaklaşsın devam ediyoruz ve edeceğiz.

Bu toprakları bizlere yurt ve vatan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, özgür ve bağımsız yaşamamız uğruna ve en son olarak ta Kayseri’de ihanet saldırısı sırasında şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez anıyorum. Gazilerimize de Allah’tan sağlık ve sıhhat diliyorum.” Şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına katılan firmalara teşekkür etti.

AKPLAS- Plastik Kalıp Sanayi, Diler Demir Çelik Endüstri, Anadolu Döküm Sanayi, Akar Makine Metal Sanayi, ENPAY- Endüstriyel Pazarlama, Çelik Halat Tel Sanayi, Emek Freze firma çalışanlarına “Mesleki Yeterlilik Belgeleri” Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.