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Nail Çiler Zafer Bayramı Açıklaması

Ağustos ayı milletimiz için “Zaferler Ayı” dır. Bu ay; 26 Ağustos 1071’de Sultan Alpraslan komutasında gerçekleşen Malazgirt Zaferi ve 26 Ağustos 1922’ de başlayıp 30 Ağustos’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki “Büyük Taaruz” la sona eren muhteşem zaferlerle dolu bir aydır.

Nail Çiler Zafer Bayramı Açıklaması

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:12

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Bizler de bu günlerde; Milletimizin, özgürlük ve bağımsızlık için Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ yle kazandığı büyük Zafer’in 96. Yıldönümünü mutluluk ve coşkuyla karşılamış bulunuyoruz.

         30 Ağustos’ta kazanılan zafer ile milletimiz; topraklarımızın bölünemeyeceğini, bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi, birlik, beraberlik ve inancımıza hiç bir gücün yetmeyeceğini tüm Dünya’ ya göstermiştir. 1071’ de kazandığımız Zafer ile Anadolu’nun kapıları milletimize açılırken; 30 Ağustos 1922’ de kazandığımız Zafer ile de bu kez, Anadolu’ nun kapıları büyük bir mücadele örneği gösterilerek bir daha açılmamak üzere düşmana tamamen kapatılmıştır.

Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de birlik, beraberlik ve inancını asla kaybetmemiş, Gazi Mustafa Kemal’ in de dediği gibi; “Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.”

Bu duygu ve düşüncelerle; 26 - 30 Ağustos Zafer Haftası’ nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’ nın 96. Yıldönümünü büyük bir gururla kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim.

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Nail çilerGebze Ticaret Odası
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