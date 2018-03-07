banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nail Çiler'den 8 Mart mesajı

GTO” Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler,“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nü Bir Açıklama Yaparak Kutladı.

Nail Çiler'den 8 Mart mesajı

07 Mart 2018 Çarşamba 13:56

Kadın emeğinin özelikle iş ve sosyal hayatımızda daha fazla yer ve değer bulması adına GEBZE TİCARET ODASI olarak, ulusal çapta ses getiren faaliyetler yürütmekteyiz. Türkiye'nin başarılı kadın haber spikerlerinin katkılarıyla KADIN İSTİHDAMI ve KADINA ŞİDDETE SESİM OLUR MUSUN panelinin ilk toplantısını, istihdamın ve sanayi'nin kalbi Gebze'de, Odamız, GOSB ve GTÜ işbirliğiyle gerçekleştirerek, kadın istihdamına ulusal basında dikkat çektik. 

Ülkelerarası ticareti arttırmak amacıyla Kazakistan ve Tunus Kadın Girişimciler Heyetleri’ni Odamızda ağırlayarak, oluşturulan ikili görüşme fırsatlarıyla ülkelerarası işbirliklerinin oluşması için çaba sarfettik. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz.

Kadınımızın gücü son dönemde iş dünyasında da hissedilir derecede artmış, 2016 yılında yüzde 27,5 olan kadınlarımızın istihdam oranındaki payı, 2017 yılında yüzde 29,3’lere ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından başlatılan “MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” programı da, tüm iş dünyası tarafından kadın iş gücünü istihdama katmak adına bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Odamızın da Seferberliğe en çok katkı sağlayan kurumlardan biri olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve çatı kuruluşumuz TOBB tarafından ödüle layık görülmesiyle gururlandık.

Ekonomik hayata girişimci kazandırmak adına Odamız tarafından yürütülen ve  TOBB bünyesinde Türkiye birincisi olarak onurlandığımız Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne katılan adayların yarısının kadınlardan oluşması da ayrıca sevindiricidir. Eğitimlerin yanında, girişimci kadınlarımıza verilen teşviklerle ilgili bilgilendirmeler de Odamızda yapılmaktadır. 

“8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’’nde, ülkemizin Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alma hedefini gerçekleştirebilmesi için kadınların işgücüne katılım oranının artmasını diler, iş ve aile hayatındaki sorumluluklarını özveriyle yerine getiren tüm kadınlarımızı kutlarım.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şükrü Karabacak'tan Kadınlar günü mesajı Şükrü Karabacak'tan Kadınlar günü mesajı
Kaymakam Güler'den dernek ziyareti Kaymakam Güler'den dernek ziyareti
Küçük Sanayi Siyesi İçin Gün Sayıyor Küçük Sanayi Siyesi İçin Gün Sayıyor
Başkan Köşker’in 8 Mart Mesajı Başkan Köşker’in 8 Mart Mesajı
‘’Küçük yaşta alınan kararlar dünyayı değiştirebilir’’ ‘’Küçük yaşta alınan kararlar dünyayı değiştirebilir’’
İstasyon’dan Köşker’e teşekkür İstasyon’dan Köşker’e teşekkür
Yukarı Çık

banner341

banner339

Şükrü Karabacak'tan Kadınlar günü mesajı
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı...

Haberi Oku