Nail Çiler'den 8 Mart mesajı

Kadın emeğinin özelikle iş ve sosyal hayatımızda daha fazla yer ve değer bulması adına GEBZE TİCARET ODASI olarak, ulusal çapta ses getiren faaliyetler yürütmekteyiz. Türkiye'nin başarılı kadın haber spikerlerinin katkılarıyla KADIN İSTİHDAMI ve KADINA ŞİDDETE SESİM OLUR MUSUN panelinin ilk toplantısını, istihdamın ve sanayi'nin kalbi Gebze'de, Odamız, GOSB ve GTÜ işbirliğiyle gerçekleştirerek, kadın istihdamına ulusal basında dikkat çektik.



Ülkelerarası ticareti arttırmak amacıyla Kazakistan ve Tunus Kadın Girişimciler Heyetleri’ni Odamızda ağırlayarak, oluşturulan ikili görüşme fırsatlarıyla ülkelerarası işbirliklerinin oluşması için çaba sarfettik. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz.



Kadınımızın gücü son dönemde iş dünyasında da hissedilir derecede artmış, 2016 yılında yüzde 27,5 olan kadınlarımızın istihdam oranındaki payı, 2017 yılında yüzde 29,3’lere ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından başlatılan “MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ” programı da, tüm iş dünyası tarafından kadın iş gücünü istihdama katmak adına bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Odamızın da Seferberliğe en çok katkı sağlayan kurumlardan biri olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve çatı kuruluşumuz TOBB tarafından ödüle layık görülmesiyle gururlandık.



Ekonomik hayata girişimci kazandırmak adına Odamız tarafından yürütülen ve TOBB bünyesinde Türkiye birincisi olarak onurlandığımız Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne katılan adayların yarısının kadınlardan oluşması da ayrıca sevindiricidir. Eğitimlerin yanında, girişimci kadınlarımıza verilen teşviklerle ilgili bilgilendirmeler de Odamızda yapılmaktadır.