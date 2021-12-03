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NAİL ÇİLER’İN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

1922 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla "Uluslararası Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde; Gebze Ticaret Odası olarak engelli bireylerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının önünün açılması, başkalarına muhtaç olmadan yaşam sürmeleri en büyük arzumuzdur. Bu bilinç ile gerek Oda bünyemizde gerçekleştirdiğimiz projeler, gerekse yapılan çalışmalara destek vererek üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Darıca’mıza, Darıca Belediyesi ile birlikte kazandıracak olduğumuz Hizmet Kompleksimizde de onların okul dışında eğitim faaliyetlerini sürdürebilecekleri, sosyal yaşama aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak projelerin yapılacağı ve hep birlikte üreten birer birey olmalarını sağlayacağımız bir “Engelsiz Yaşam Merkezi” kazandırıyoruz.

NAİL ÇİLER'İN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

03 Aralık 2021 Cuma 10:51


     Dünya üzerinde 1 Milyardan fazla engellilerimizi anlamak, anlatmak, duygularına tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmak, sosyal hayatımızla kaynaştırmak ve dayanışmalarını geliştirmek için yapılan tüm çalışmaları gönülden destekliyor, onların yaşamlarını hep birlikte kolaylaştıracağımıza inanıyoruz. 

     Spordan sanata, eğitimden edebiyata, sağlıktan çalışma hayatına yaşamın her alanında başarılarıyla gururlandığımız tüm engelli dostlarımıza sağlık ve huzur dolu bir ömür diler; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tüm sevgim ve ilgimle kutlarım.

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