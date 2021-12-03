NAİL ÇİLER’İN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Dünya üzerinde 1 Milyardan fazla engellilerimizi anlamak, anlatmak, duygularına tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmak, sosyal hayatımızla kaynaştırmak ve dayanışmalarını geliştirmek için yapılan tüm çalışmaları gönülden destekliyor, onların yaşamlarını hep birlikte kolaylaştıracağımıza inanıyoruz.
Spordan sanata, eğitimden edebiyata, sağlıktan çalışma hayatına yaşamın her alanında başarılarıyla gururlandığımız tüm engelli dostlarımıza sağlık ve huzur dolu bir ömür diler; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tüm sevgim ve ilgimle kutlarım.