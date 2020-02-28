NE RUSYA NE AMERİKA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Bu saldırı basit bir olay değil. Saldırıyı gerçekleştiren adı açıklanmasa da Rusya’dır. Rusya için insanın hiçbir değeri yok. Çarlık ve komünist Rusya tarihi kan, gözyaşı, vahşet ve soykırımlarla anılmaktadır. Rusya’nın kendi çıkarı için yapmayacağı vahşet ve soykırım yoktur. Rusya’nın Kafkaslar ve Türkistan coğrafyasındaki vahşet ve mezalimiyle ilgili, yıllardan beri yaptığım araştırma ve belgesel çekimlerini yakında kamuoyuyla paylaşacağım.

Rusya’nın yakın geçmişimizde yaptığı vahşet ve soykırımlar halen hafızalarda yerini koruyor. Çeçenistan ve Afganistan’da Rus soykırımı halen acısını hissettiriyor. Araştırma yapıp belgesel çektiğim o ülkelerde vahşetin izlerini görmek mümkündü. Çeçenistan’da Ruslar önce büyük bir soykırım yaptı ve ardından Çeçenleri birbirine kırdırdı. Halen de kırdırmaya devam ediyor.

Afganistan’da yapılan Rus soykırımı ve vahşetini durdurmak ve kurtarıcı olmak üzere buraya gelen Amerika ve Avrupa destekçileri Afganistan’ın altını üstüne getirdiler. Bugün Afganistan’da büyük bir iç savaş yaşanıyor. Soykırım ve vahşetler sonucu 3 milyon insan öldü. 1,5 milyon sakat var. Afgan halkı halen birbirini kırmaya devam ediyor.

Rusya bunu yaparken Amerika ve Avrupa da boş durmuyor. Sözde Arap Baharı adı ile Tunus’da başlayan yalancı bahar yüzünden Amerika; Mısır ve Suriye’yi karıştırdı. Irak’ta yıllardır yaşanan soykırım ve vahşetin halen devam etmesi Amerika’nın açgözlü ve çıkarcılığıdır. Bu bölgelerde araştırma yapıp belgesel çektiğimde bu acıların tümüne şahit oldum ve halen de şahit olmaya devam ediyoruz.

Sözde medeni geçinen dünya devletleri ve özellikle Rusya, Avrupa ve Amerika devletleri, ülkeleri sömürme adına sudan sebeplerle savaşlar çıkarıp özellikle İslam ülkelerinde kan ve gözyaşı akıtıp soykırım yapmaya devam ediyor. Dünya bu vahşete sağar, dilsiz ve kör kalıyor. İnsanlık tarihi büyük bir sınavla karşı karşıya. Bugünlerin tarihi yazılı belgeselini çekildiğinde zalimlere sözde medeni geçinen ülkelere tarih boyu lanet okunacaktır.

Tarih boyu mazlumların yanında olan devlet ve milletimiz Suriye ve Irak’ta yaşanan insanlık dramında insanların yanında oldu. Amerika’nın desteği ile Kürtleri katleden Saddam Hüseyin’e karşı geçmişte, Kürtleri Türkiye korudu. Bugün de Suriye’de Rusya ve Amerika’nın petrol uğruna akıttığı kan ve çıkardığı savaşa Türkiye imkanları ölçüsünde dur demeye çalışıyor. Bu iki ülkenin soykırım ve vahşetinden Suriyelileri korumak adına elinden geleni devletimiz ve milletimiz yapıyor.

Bugün Türkiye’de 4 milyon Suriyeli‘ye Türkiye sahip çıkarken yeni göç dalgasını önlemek içinde İdlib’de ölüm kalım mücadelesi veriyor. Bu yüzden İdlib’de 33 şehit verdik. Mübarek 3 aylar ve kandil gecesi Rusların yaptığı bu saldırıyı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutmamalıyız. Bir şeyi daha unutmamamız gerekiyor. Türkiye ne Rusya’ya ne de Amerika’ya güvenmemeli. Geçmişte gençlerimiz tarafından söylenen bir söz vardı “Ne Amerika ne Rusya tam bağımsız Türkiye”

Türkiye binlerce yıllık devlet geleneğine sahiptir. 2250 yıllık kara kuvvetleri askeri tarih geçmişine sahip, çok önemli bir devletiz. Bu kirli savaştan başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Artık birlik ve beraberlik zamanı. Dost ve düşmanı tanıma günüdür. Öncelikle devlet ve millet olarak birlik ve beraberlik seferberliği başlatmalıyız askerimize uzanan elleri kırıp düşmanları yok etmeliyiz.

Türkiye’de yaşayan Suriyelilere çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye’de bugün 4 milyona yakın Suriyeli var Türk ordusu İdlib’de ölüm kalım mücadelesi veriyor. Türkiye 100 yıl önce kurtuluş savaşı verirken; yaşlısı, kadını, genci, erkeği düşmanla tüm Anadolu’da göğüs göğse çarpışarak Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdular. Türkiye ve Türkiye dışında yaşayan Suriyeliler de Avrupa ve gelişmiş ülkelere kaçma yerine kurtuluş savaşı başlatmak için Suriye’ye gitmeli Amerika ve zalim Esad’la savaşmalıdır.

Tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına 28 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib kendinde yaşanan ve 33 Mehmetçiğimizin hunharca şehit edildiği acı olayla ilgili bilgileri unutmamak ve unutturmamak adına sizlerle paylaşıyorum.



İdlib'te alçak saldırı: 33 Şehidimiz var!

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI

Gelişmelerin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Esad rejimine ait bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.



NATO’DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.

İdlib'de Türk askerine yapılan saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. ABD tarafından yapılan açıklamada, "Bu krizde Türkiye'yi en iyi nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklere bakıyoruz." denildi..

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Türk askerinin vurulduğu bölgede operasyon yapmadığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ankara’nın Moskova'yı Türk askerinin bulunduğu yer hakkında önceden bilgilendirmediği belirtildi.Türkiye’nin İdlib’deki koordinat merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye’nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" bilgisine yer verdi.

Öte yandan Rus haber ajansları, Karadeniz filosundan Cruise füzesi atabilen iki fırkateynin Suriye kıyılarına gönderileceğini duyurdu.

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak

MİLLİ SAVUNMA BAKANI RUSYA’YI YALANLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında Rusya’nın açıklaması ile ilgili “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

