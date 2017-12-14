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Öğrenciler ağaçlar ile kucaklaştı

Büyükşehir Belediyesi ve Tema Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında öğrenciler kullar fidanlığında meşe palamudu tohumlarını toprak ile buluşturdu

Öğrenciler ağaçlar ile kucaklaştı

14 Aralık 2017 Perşembe 10:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tema Vakfı Kocaeli Temsilciği tarafından Erozyon ile Mücadele haftası kapsamında ortaklaşa proje gerçekleştirildi. Tohumdan Fidana isimli projede vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine ait Kullar fidanlığında meşe palamudu fidanı ekimi uygulaması yaptı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Tema Kocaeli temsilcileri ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı.

 

TOPRAK İLE HAŞIR NEŞİR OLMALIYIZ

Büyükşehir Belediyesi ve Tema Vakfı ile birlikte ortaklaşa yapılan program öncesinde katılımcılara konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol ‘’ Biz Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bu zamana kadar öğrencilerimizin katıldığı 250 bin fidan ekimi gerçekleştirdik. Bu projemizin amacı, siz değerli gençlerimizin toprak ile haşır neşir olması ve  yeşil sevgisinin daha küçük yaşta benimsetilmesi. Sizlere bu programa özen gösterdiğiniz ve katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

 

18 OKUL KATILIM GÖSTERDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kullar’da bulunan fidanlıkta yapılan program gruplar halinde gerçekleştirildi. En küçük ana sınıfından üniversite öğrencisine kadar katılımın olduğu  fidan dikme programına 18 okul katıldı. Anlamlı programa katılan 696 öğrenci oldukça memnun oldu. Öğrenciler ‘’ Yeşille buluşmak için yapılan en güzel proje bu. Bizlerin de Kocaeli’de artık dikili bir ağacı olacak. Bu projeyi yapan herkese teşekkür ederiz’’ diyerek ortak görüş bildirdiler.

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