Öğrenciler Kitap Okuyacak Dünya Güzelleşecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının KYK Kocaeli İl Müdürlüğü ile ortaklaşa organize ettiği “Okudukça Güzelleşecek Dünya” konulu ödüllü yarışma öncesi tanıtım gecesi yapıldı. Tanıtım gecesinde renkli görüntüler oluştu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve KYK Kocaeli İl Müdürlüğü'nce, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için hayata geçirilen “Okudukça Güzelleşecek Dünya” projesi ile bin 250 genç kitap okuyarak yarışacak. Yurtlarda kalan öğrencilerin okuma alışkanlığına katkıda bulunmak, sahip oldukları entelektüel birikimlerini zenginleştirmelerine yardımcı olmak için düzenlenen yarışma öncesindeki tanıtım gecesi düzenlendi. Organizasyon çerçevesinde, öğrenciler Edebiyatçı Yazar Tarık Tufan ile söyleşide buluştu.

BİN 250 ÖĞRENCİYE KİTAPLARI VERİLDİ

Antikkapı’da gerçekleşen tanıtım gecesine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürleri, KYK Kocaeli İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtların müdürleri ve yurtlarda kalan yaklaşık bin 250 öğrenci katıldı. Gecede yarışma için belirlenen kitaplarda dağıtıldı.



Tanıtım gecesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Bu akşam yine Kredi Yurtlar Kurumu ile ortaklaşa düzenlediğimiz örnek bir proje ile bir araya geldik. Okumak her şeyin başıdır diyerek okudukça güzelleşecek dünya sloganıyla çıktığımız bu yolda, tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Biz Büyükşehir olarak eğitimi her zaman destekliyoruz” dedi.

3 DAKİKA KİTAP OKUDULAR

Program öncesi salonda kurulan stantlarda yarışmaya katılacak öğrencilere 3 kategoriden oluşan kitaplar dağıtıldı. Buna göre Edebiyat dalında Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytin Dağ” ve Amin Maalouf’un “Afrikalı Leo”, Bilim dalında Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” ve Stephen Hawkıng’in Zamanın Kısa Tarihi, Değerler Eğitimi dalında Sezai Karakoç’un Yitik Cennet ve Salih Suruç’un “Sadakatte Zirve Hz. Ebubekir” kitapları Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı. Protokol konuşmalarından önce tüm salon 3 dakika boyunca ellerindeki kitaptan bir bölüm okudu. Tüm salonun aynı anda kitap okuması ile salonda tarifsiz bir atmosfer oluştu.

“HAYATTA KALABİLMEK İÇİN EDEBİYAT”

Öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren ünlü yazar Tarık Tufan yazar olmak ve Edebiyat üzerine bilgiler aktardı. Zaman zaman salonda gülüşmeler yaşanırken Tufan’ın kendi hayatından da örnekler vererek gerçekleştirdiği söyleşide öğrenciler keyif aldı. Tarık Tufan “Edebiyatın, romanın ve anlatının gerçekliği bizim günlük hayatımızın gerçekliğinin, üzerimizdeki bütün tutsaklıklarından kurtuluş biçimidir. Edebiyat, roman, anlatı ve masal bir özgürleşme biçimidir. Doğal olarak Zülfikar’a, Düldül’e, devin karşısındaki genç çocuğa, o masalı anlatan prensese inanmak bizi zihnen özgürleştiren şeylerdir. Edebiyatın insan zihninde ve ruhunda bizim hayal dediğimiz gerçeklerinden, bütün zincirlerinden arındırmak gibi hayati bir rolü vardır. ‘Neden edebiyat okuyoruz?’ sorusuna verebileceğim tek cevap ‘Hayatta kalabilmek içindir.’ diye konuştu.

2 MAYIS’TA SINAV OLACAK

Kredi Yurtlar Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü ile birlikte organize edilecek olan yarışmanın yazılı sınavı 2 Mayıs Perşembe günü KYK Yurtlarında gerçekleştirilecek. Yarışmanın ödül töreninin tarihi daha sonra açıklanacak

ÖDÜLLER DAĞITILACAK

Büyükşehir’in ücretsiz dağıttığı kitapları ile üç ayrı kategoride yarışacak olan öğrenciler için çeşitli ödüller belirlendi. Kategorilerinde 1.’ye Notebook, 2. olana Telefon, 3. olana ise Tablet bilgisayar verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilerin içinden kura ile 41 kişi gezi fırsatı yakalayacak.