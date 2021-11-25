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Öğretmenlere Özel Şiir Dinletisi Ve Konser

Çayırova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel “Bizim Şiirimiz Bizim Türkümüz’’ adlı bir program gerçekleştirdi.

Öğretmenlere Özel Şiir Dinletisi Ve Konser

25 Kasım 2021 Perşembe 12:20



Çayırova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel “Bizim Şiirimiz Bizim Türkümüz’’  adlı bir program gerçekleştirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Çayırova Belediyesi ve TDED Kocaeli işbirliğiyle yapıldı.
TED Başkanı Eğitimci Yazar Musa Yaşaroğlu şiirleriyle geceye renk katarken,  Şef Ünal Dursun ve müzik ekibi de türküleriyle dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. İzleyenlerin de şiir ve türküleriyle eşlik ettiği program katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

ÖĞRETMENLER UNUTULMADI
Çayırova Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile ilçedeki öğretmenleri unutmadı. Belediye ekipleri ilçedeki okulları tek tek gezerek anlamlı günlerini kutladığı öğretmenlere hediyeler verdi.




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