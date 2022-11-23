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“Öğretmenlerimiz bizi biz eden en fedakar insanlardır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı

'Öğretmenlerimiz bizi biz eden en fedakar insanlardır”

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:39

 


Öğretmenler günü basın mesajı



Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı hayata hazırlayan,  bir nevi dünyamızı şekillendiren öğretmenlerimizin bizler üzerindeki haklarının göz ardı edilemez olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Öğretmenlerimiz kadim mirasımızı, kültürümüzü yaşatacak nesiller inşa ederek, adeta bizi biz eden en fedakar insanların başındadır” dedi.

Başkan Büyükakın tüm öğretmenlerin gününü kutladığı mesajına şöyle devam etti “Başöğretmen Atatürk’ün sözlerinde can bulan ifade ile “Dünyanın her yerinde Milletlerin en fedakâr varlıkları öğretmenlerdir.” Onlar yavrularımıza uzanan şefkatli bir el, kol kanat geren merhametli bir yürek ve yollarını aydınlatan bir ışık kaynağıdırlar…

Yalnızca yavrularımızın zihnini, kalbini aydınlatmakla kalmayıp emekleri, gayretleri, ilim ve irfanlarıyla milletimizin geleceğini de şekillendirirler. Kadim mirasımızı, kültürümüzü taşıyacak nesilleri inşa ederler. 

Yarının devlet adamları, bilim adamları, sanatçıları öğretmenlerimizin mümbit ellerinde yetişecektir. Bugün ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğrencilerine umut olan, ışık olan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. 

Bu mesleğin ödülü hiçbir maddi değerle ölçülmez. Bu değer, öğretmenin hasat mevsiminde gizlidir. Kendi bahçesinde yetişen ağaçların meyvelendiğini görmek, ışığına ışık, umuduna umut kattığı öğrencilerinin insanlara faydalı olduğunu görmektir onun ödülü. 

İşte bu yüzden öğretmenlerimiz de ana gibi, baba gibi kutsaldır. 

Bu anlamlı günde bütün öğretmenlerimizi gönül dolusu selamla selamlıyorum. Üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerimi hayırla yâd ediyor, ellerinden öpüyorum.

Öğretmeler Gününüz kutlu olsun.

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