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Oğuz Aydemir ve Vefasızlık

İnsan eser ve Hizmetleri ile yaşar Oğuz Aydemir Gebze'de kurulu Berika firmasının yöneticisi olarak 20 sene önce Eskihisar.

Oğuz Aydemir ve Vefasızlık

30 Mayıs 2017 Salı 12:08

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Osman Hamdi Müzesi Eskihisar kalesi Yahya kaptan anıt mezarı ve Osmanlı'nın kuruluşu nun 700 yıl dönümü anısına Hünkar çayırına çok önemli Fatih anıtı ve tuğrasını yaptıran bir kültür adamı Gebze'den yıllar önce ayrıldı eşinin memleketi Hırvatistan'a yerleşti burada da boş durmayarak Osmanlı dönemine ait bir çok tarihi eseri bulup belge ve fotoğrafları ile ingilizce ve Hırvatça kitap haline getirip yayınladı bir kitap da cumhur başkanı sn Erdoğana verdi Cumhurbaşkanı Oğuz beye yakın ilgi gösterip bu kitap üzerine. TİKA ya talimat verip Hırvatistan'daki Osmanlı eserlerini tamir ettirmeye başladı Hırvatistan'da bir çok Osmanlı eseri koruma altına alındı 
29 mayıs İstanbul'un fethi ile ilgili dün burada yazdığım yazı ve www.gebzegazetesi.com 
Canlı yayınım üzerine beni telefonla arayan Oğuz Aydemir bey ile uzun bir sohbet ettik Oğuz bey Çeşme'de Osmanlı donanmasının Çeşme'de yakılması ile tarihimize çeşme facıası olarak geçen çeşme batıkları ve su altı araştırmaları ile ilgilenip müzeler kuruyor
Hünkar çayırı ile ilgili yayınımızdan dolayı teşekkürlerini bildirdi ve Hünkar çayırı üzerinde oynanan rant oyunları ile ilgili Cumhur başkanı Erdoğana bir rapor gönderebileceğinide söylemesi Gebze'ye vefasını yansıtıyor
Kocaeli'deki ilgili ve yetkililere sitem eden sn Aydemir Vefanın unutmamak ve hatırlamak olduğunu söylüyor 
Keşke Kocaelililer ve Gebze sn. Oğuz Aydemir'i anlayıp yakından tanıyarak hak ettiği değeri ve vefatı verselerdi 
Keşke Gebze'den triliyonlsr kazanan sanayici ve iş adamlarımız. Oğuz Aydemir gibi yıllar sonrada hatırlanacak örnek kültür hizmetleri yapabilselerdi.

 İnsan Eserleri ile yaşar
Vefalı olmak adam gibi adam olmaktır
Oğuz beyi Gebze'de saygı şükran ve vefa ile hatırlanacak
Teşekkürler sn Aydemir

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