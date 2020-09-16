Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. sınıflar için başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1. Sınıflar için başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde tüm önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı okullarda görev yapacak kantin, bakkal ve büfelerde alınması gereken Covid-19 salgını önlemlerine yönelik işyeri sahipleri ve çalışanlarına eğitim verdi.

İŞYERİ SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaflar Odasının ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitim Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından verilen eğitimde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ uyarınca Kantin, Bakkal, Büfelerde alınması gereken önlemlerle ilgili iş yerine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında işyeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirildi.

ALINACAK TEDBİRLER

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından özellikle okul kantinleri, bakkal ve büfelere yönelik verilen eğitimde iş yerinin görünür bir yerine Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişlerinin asılması gerekliliği (el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe) ve iş yerlerinde mutlaka müşteri ve çalışan için el antiseptiği bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.

COVİD-19 BELİRTİLERİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri; Covid-19 virüsünün üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen (ateş, öksürük, nefes darlığı) bir hastalık olduğunu ve bu enfeksiyonun pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemediğini belirtti. Covid-19’un en çok karşılaşılan belirtileri arasında ise ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğu ve şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanmakta olduğu aktarıldı.

MASKE KULLANIMI

Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık ve temas yoluyla olduğu belirtilen eğitimde; maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, buruna, ağıza ve gözlere temas ettirilmemesi gerektiği de önemle üzerinde duruldu. Büyükşehir Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında olabilecek eğitim taleplerine yönelik eğitimler vermeye devam edecek. Eğitim talep edecek olan kurumların 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları yeterli.





