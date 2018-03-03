banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okuma yazma seferberliği başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri, okuma yazma bilmeyen velileri için seferberlik kapsamında okuma yazma kursları açacak.

Okuma yazma seferberliği başlıyor

03 Mart 2018 Cumartesi 12:54

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve başlatıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören "Okuma-Yazma Seferberliği"ne bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri, okuma yazma bilmeyen velileri için seferberlik kapsamında okuma yazma kursları açacak. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi KO-MEK aracılığıyla da söz konusu projeye destek veriyor.

 BAŞVURULAR BİLGİEVLERİNE

Okuma yazma seferberliği için başvurular Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerine yapılacak. Ayrıca okul müdürlükleri, halk eğitim ve KO-MEK merkezleri ile Akademi Lise’lerden de başvurular alınacak.

 OKURYAZAR BELGESİ VERİLECEK

Bilgievleri, “Okuma Yazarlık Seferliği” için İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapıldı. Okuma yazma seferberliğinden yararlanmak isteyen velilere Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen eğitmenler ders verecek. Okuma yazma öğrenen velilere okuryazar belgesi verilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye'nin en kaliteli suyu Kocaeli'de Türkiye'nin en kaliteli suyu Kocaeli'de
Lise öğrencisinin şüpheli ölümü Lise öğrencisinin şüpheli ölümü
Başın sağolsun Türkiyem! Başın sağolsun Türkiyem!
GEZ-GÖR ile Kocaeli’yi tanıyorlar GEZ-GÖR ile Kocaeli’yi tanıyorlar
POMEM 21. Dönem sonuçları açıklandı POMEM 21. Dönem sonuçları açıklandı
Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım
Yukarı Çık

banner341

banner339

Türkiye'nin en kaliteli suyu Kocaeli'de
İSU Genel Müdürlüğü yöneticilerine, "Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Bağışıklama" konusunda...

Haberi Oku