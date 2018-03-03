Okuma yazma seferberliği başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri, okuma yazma bilmeyen velileri için seferberlik kapsamında okuma yazma kursları açacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayesinde yürütülen ve başlatıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören " Okuma - Yazma Seferberliği "ne bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri, okuma yazma bilmeyen velileri için seferberlik kapsamında okuma yazma kursları açacak. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi KO-MEK aracılığıyla da söz konusu projeye destek veriyor.

BAŞVURULAR BİLGİEVLERİNE

Okuma yazma seferberliği için başvurular Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerine yapılacak. Ayrıca okul müdürlükleri, halk eğitim ve KO-MEK merkezleri ile Akademi Lise’lerden de başvurular alınacak.

OKURYAZAR BELGESİ VERİLECEK

Bilgievleri, “Okuma Yazarlık Seferliği” için İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapıldı. Okuma yazma seferberliğinden yararlanmak isteyen velilere Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen eğitmenler ders verecek. Okuma yazma öğrenen velilere okuryazar belgesi verilecek.