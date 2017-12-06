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Ömer Döngeloğlu Gebze’ye geliyor

Ömer Döngeloğlu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak

Ömer Döngeloğlu Gebze'ye geliyor

06 Aralık 2017 Çarşamba 15:39

 

 Kocaeli’nin tüm ilçelerinde Kültür ve Sanat etkinliklerinin düzenlenmesine öncülük eden Büyükşehir Belediyesi, 8 Aralık Cuma günü saat 19.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde Peygamber efendimizin hayatından kesitlerle “Önden Gidenler” adlı program gerçekleştirecek. Programda sevilen televizyon program yapımcısı Ömer Döngeloğlu sevenleriyle buluşacak.

 

HZ. PEYGAMBERİN HAYATINDAN KESİTLER

Kültür Sanat Etkinleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Önden Gidenler programında birçok dini konu hakkında bilgilendirme yapılacak. Sevilen program yapımcısı Ömer Döngeloğlu ayrıca sevenlerine Hz. Peygamberin hayatından kesitler de sunacak.

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