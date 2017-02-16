Önce Aracını Park Etti Sonra Araba Çarptı!

Kocaeli'de ikamet eden Ertürk Şat gişelerde aracını park etti daha sonra aracından inen Şat, başka bir aracın çarpması sonucu yola savruldu

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertürk Şat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şat’a çarparak ölümüne neden olan aracın ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öne sürüldü. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Şat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şat’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek bugün toprağa verilecek.

Kaynak:Kocaeli Gazetesi