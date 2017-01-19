Öncelik 'METRO'

Kocaeli’de temaslarda bulunan Mili Savunma Bakanı Fikri Işık, yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Işık, ağırlığın ulaşıma verildiğini ifade ederek, Metro için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Sanayi Odası Meclisi’ne konuk oldu, ülke gündemi ve ilimizdeki yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Işık, Kocaeli için ‘metro’ konusunu öncelikli olarak gündeme taşıdı. Işık, “Darıca, Gebze ve Çayırova metro hatlarını Büyükşehir Belediyemiz projelendiriyor. Dilovası, Gebze, Çayırova ve Sabiha Gökçen Havalimanı çalışmaları devam ediyor. İzmit, Kartepe, Derince Körfez hatları içinde çalışıyoruz” dedi.

PROJELER HAZIRLANIYOR

Kocaeli’nin sanayinin başkenti olduğunu aktaran milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ilimizdeki yeni projelerle ilgili şunları söyledi: “Her yıl nüfusumuz artıyor. Yakında 2 milyon olacak. 1999 depreminde sonraki sayımda 1 milyon 206 bindi. Alt yapı ve ulaşım sorunumuz var, ama biz kamu kaynaklarını seferber ediyoruz. Çok şükür bir kısmını çözdük. Darıca, Gebze ve Çayırova metro hatlarını Büyükşehir Belediyemiz projelendiriyor. Metronun Dilovası, Gebze, Çayırova ve Sabiha Gökçen Havalimanı çalışmaları devam ediyor. İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez hatları için de çalışıyoruz. Projeler hazırlanıyor. Kuzey Marmara otoyolu çalışmasına başlanıldı. Proje 200 Milyon TL'lik projedir. İlçeleri bölmesinden dolayı değişikliğe gidildi. Tüneller sayesinde ilçelerin bölünmesinin önüne geçilmiştir”

BU BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine değinen Işık, “Bu bir sistem değişikliğidir. Çift başlı yapı tek başlı yapıya iniyor. Dünyada örneği çoktur. Türkiye’ye özgü olduğu için başkanlık değil, Cumhurbaşkanlık sistemi diyoruz. Ve inanıyorum ki bugünkü meclis oturumunda 330’un üstünde desteği alacaktır. Demokrasi dışında hiç kimsenin bir harekete teşebbüs etmemesi gerekiyor. Halkımız demokrasiye sahip çıkmak için bedel ödemiştir. Türkiye diktatörlüğe hiçbir zaman izin vermedi. Bundan sonrada vermez. Kimsenin algı operasyonuna teslim olmayız.”diye konuştu.



Evren KIZILTAŞ