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Osmangazi Köprüsü'nün ücreti değişti!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın son dakika yaptığı açıklamada, "Osmangazi Köprüsü'nde yarından itibaren yüzde 20 indirim yapılacak.

Osmangazi Köprüsü'nün ücreti değişti!

31 Aralık 2016 Cumartesi 13:10

65 lira 65 kuruş olacak" dedi. Bakan Arslan ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15 lira 95 kuruş olacağını söyledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, düzenlediği basın toplantısında Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendiriyor ve 2017 hedeflerini açıkladı.

BÜYÜK BİR RİNG OLUŞACAK

Osmangazi Köprüsü'nü hizmete soktuk. Zaman zaman eleştirilere maruz kalıyoruz. Bu projeler sadece o projeden geçen taşıt sayıları için yapılmıyor, bulundukları bölgede sanayiyi ekonomiyi geliştirerek katma değer oluşturuyor. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bittiğinde proje tamamlanacak. Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Köprüsü üçü birlikte düşünüldüğünde de büyük bir ring oluşturacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 65 LİRA!

Osmangazi Köprüsü'nde yarından itibaren yüzde 20 indirim yapılacak. 65 lira 65 kuruş olacak.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 15 LİRA!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15 lira 95 kuruş olacak. 


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