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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

17 Temmuz 2018 Salı 11:12

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Alınan bilgiye göre, Ersin Fikret yönetimindeki 34 RE 9585 plakalı otomobil, D-605 karayolu Çubuklu Osmaniye mevkisinde, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, karşı yönden gelen Erdem Öz idaresindeki 59 UH 860 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Öz ile araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. 

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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OtomobilKazaKocaeliTrafik Kazası
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