Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolunda Kandıra istikametine giden Tekin B'nin kullandığı 41 AGJ 202 plakalı otomobil, cezaevi trafik ışıklarında Ömer D. idaresindeki 41 BG 262 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Tekin B. (24) ile yanındaki S.B. (43), Z.B.B. (10) ve E.R.B. (7) yaralandı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun her iki istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

AA