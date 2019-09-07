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Oyun grupları yenileniyor

Kocaeli genelindeki çocuk oyun grubu ve dış mekân spor aletlerinin, onarım ve yenileme çalışmaları Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılıyor.

Oyun grupları yenileniyor

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı ekipleri, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik olarak onarım ve yenilemeleri gerçekleştiriliyor.

 

29 OYUN GRUBUNUN MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. Çocukların hoşça vakit geçirdikleri ekipmanların bakım ve onarımı da ihmal edilmiyor. Çalışmalar kapsamında 2019 yılı içerisinde bugüne kadar 29 takım oyun grubunun montajı gerçekleştirildi. Bu oyun gruplarının 14’ü eskiyen ve deforme olan oyun gruplarının yenilemesinde kullanıldı. Ayrıca bu yıl içerisinde eskiyen ve aşırı deforme olan 7 takım dış mekân spor aletlerinin yenilemesi gerçekleştirildi.  

 

ZEMİNLERDE ONARIM VE YENİLEME YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisindeki oyun ve dış mekân spor aletleri alanlarının kauçuk zeminlerinde de iyileştirme ve yenileme yapıldı. Bu kapsamda bin 624 metrekare alanın zemini yenilenirken 3 bin 220 metrekare alanın mevcut zemininde onarım gerçekleştirildi. Ayrıca Kocaeli genelindeki 217 takım çocuk oyun grubu ve 103 takım spor aletlerinin, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediliyor.

 

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