Özel öğrenciler, eğitime tedbirli başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi

, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre eğitime yeniden başlıyor.

İLK DERS 4 AĞUSTOS’DA

COVİD-19 salgını nedeniyle 14 Mart’tan itibaren eğitime ara veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, yeni normalleşme süreciyle birlikte eğitime yeniden başlıyor. Temizlik, sosyal mesafe, maske takılması, dezenfektan kullanılması gibi 14 kuralı içeren tüm hazırlıkların yapıldığı merkezde ilk eğitim 4 Ağustos Salı günü yapılacak.

KURUM GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi girişine öğrenciler için özel görseller asıldı. Eğitimin başlaması ile birlikte merkeze gelen tüm çalışanlar, öğretmenler ve öğrencilerin maske ve hijyen kurallarına uyarak, ateşi ölçülecek. Dersler sırasında odaların havalandırılması gibi tedbirler alınacak. Öğretmen ile öğrenci arasında en az 1 metrelik sosyal mesafe, 2 öğrenci arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde planlamalar yapıldı.

HİJYEN ÖN PLANDA

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, eğitimde kullanılan araç gereçler dahil, öğrenci, kursiyer ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarını sağlayan servis araçlarında ateş ölçümü, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerde alındı.

KONTENJANIN YARISI KADAR ÖĞRENCİ

Covid-19 salgınına karşı sınıflarda da gerekli önlemler alındı. Bu yıl sınıflarda normal kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulundurulacak. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretlemeler de öğrenciler için yapıldı. Veliler zorunlu haller dışında kuruma girmeyecek, çocuklarını bırakıp ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile kurum girişinde belirlenen noktalarda bekleyecek.

AİLELER TAAHHÜTNAME İMZALADI

Eğitim talebinde bulunan aileler için özel taahhütname hazırlandı. Öğrencilerin ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı ve ishal şikâyeti olması durumunda okula gönderilmeyeceğine dair aileleri bilgilendirdiklerini aktaran yetkililer; “Ayrıca aile içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane yatışı yapılan kişi varsa ya da Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda öğrenciyi kuruma göndermemeleri gerektiği konusunda bilgilendirilme yapıldığı ve imza alındığı kaydedildi.

TEMASSIZ EĞİTİM

Birebir eğitimlerde hijyene dikkat edilecek, öğrenciler maske kullanımına teşvik edilecek. 45 dakikalık seansların ardından sınıfları yarım saat havalandırılarak, odalarda devamlı bir hava dolaşımı olacak şekilde düzenleme yapıldı. Ayrıca virüsle ilgili aile eğitimleri de yapılacak.