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Piknik Dönüşü Kaza Yaptılar

Çayırova'da piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Piknik Dönüşü Kaza Yaptılar

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:34

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Çayırova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, farklı araçlarla piknikten dönen grubun oluşturduğu konvoyda yer alan Osman Nuri Ayık'ın (40) kullandığı 41 VN 394 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Caddesi Şekerpınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 

Kazada, sürücü Ayık olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan 6 kişi de yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. 

Olay yeri incelemesinin ardından, Ayık'ın cesedi Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Ayık'ın farklı araçlarla piknikten döndüğü yakınları ise sinir krizi geçirdi. 




AA
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