'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR!

ODALAR
Aydınlık, ferah ve yüksek sese karşı izole edilmiş 3 tipte, toplam 60 odamızda ortak verilen hizmetler;
Led TV, farklı dillerde merkezi TV yayını, minibar, laptop boy kasa, telefon, saç kurutma makinesi, ücretsiz internet, kartlı kapı sistemi, oda içinden ısıtma-soğutma ayarlayabilme, yastık menüsü, tüm odalarda kettle,ücretsiz su ve çay-kahve imkanı.
ASMA KAT RESTAURANT
Dünya Mutfağı ve Türk Mutfağının seçkin ve özel tatların mükemmel sunumu ile siz ve özel konuklarınızın vazgeçilmezi olacaktır.
Restaurant Kapasitesi:80 Kişi
BAR
Günün farklı saatlerine göre aperatifler, sandviçler, kurabiyeler ve çeşitli alkollü/alkolsüz içecekler ve kahveler sunar.
TOPLANTI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
350 Kişilik Sinema Düzeni,
280 Kişilik Masa Düzeni,
FİTNESS CENTER
Bay ve Bayan misafirlerimiz için konumlandırılmış Fitness-GYM çalışma aletleriyle donatılmış Spor Salonu bulunmaktadır.
DİĞER SERVİSLER
Özel Kapalı Otopark (Ücretsiz)
Vale Hizmeti
Kuru Temizleme Servisi (Ücretli)
Havaalanı – Otel Transfer (Ücretli)
Otel – Firma Transferi (Ücretsiz)
ULAŞIM
Gebze Center AVM 100 m
Medical Park Gebze Hastanesi 600 m
Anadolu Sağlık Merkezi 8 km
GOSB 5 km
Gebze Küçük Sanayi Sitesi 3 km
Dilovası OSB 5 km
Gebze Alaaddin Kurt Stadyumu 500 m
Tuzla Viaport Marina AVM 14 km
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi 1 km
İntercity İstanbul Park 20 km
Pendik Viaport Alışveriş Merkezi 18 km
Sabiha Gokcen Uluslararası Havaalanı 20 km
Darıca Hayvanat Bahçesi 9 km
Eskihisar Feribot Iskelesi 5 km
Ataturk Uluslararası Havaalanı 85 km
Hacıhalil Mah. Hükümet Cad. No: 125, Gebze / Kocaeli 41400
Tel: 0262 642 642 64-65pbx / Faks: 0262 646 43 43
www.ramadaencoregebze.com.tr / info@ramadaencoregebze .com.tr