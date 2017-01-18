'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR!

Gebze’de 60 yıllık iş hayatı birikimi ve 35 yıllık otel işletmeciliği tecrübesiyle Altıntaş Şirketler Grubu şimdi Ramada Encore Otel ile sizlerle.. 21 Ocak Cumartesi günü açılışı olan Ramada Encore Otel artık sizlerin hizmetinde olacak.

Dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Worldwide Corporation çatısı altında faaliyet gösteren Ramada Encore Grubuna bağlı olan Ramada Encore Gebze uluslararası standartlarda dizayn edilmiş 60 adet lüks odalarıyla sanayinin başkenti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hizmet vermektedir.

Ramada Encore Gebze Oteli Alakart Restorantı, Amerikan Barı, Fitness Salonu, Değirmen Cafe Patisyeni, 300 kişilik Balo salonu, 40 kişilik kapalı otoparkı ve geniş imkanlarıyla kara, deniz, demir ve hava ulaşım ağlarının kesiştiği noktada yer almaktadır.



ODALAR

Aydınlık, ferah ve yüksek sese karşı izole edilmiş 3 tipte, toplam 60 odamızda ortak verilen hizmetler;

Led TV, farklı dillerde merkezi TV yayını, minibar, laptop boy kasa, telefon, saç kurutma makinesi, ücretsiz internet, kartlı kapı sistemi, oda içinden ısıtma-soğutma ayarlayabilme, yastık menüsü, tüm odalarda kettle,ücretsiz su ve çay-kahve imkanı.







ASMA KAT RESTAURANT

Dünya Mutfağı ve Türk Mutfağının seçkin ve özel tatların mükemmel sunumu ile siz ve özel konuklarınızın vazgeçilmezi olacaktır.

Restaurant Kapasitesi:80 Kişi







BAR

Günün farklı saatlerine göre aperatifler, sandviçler, kurabiyeler ve çeşitli alkollü/alkolsüz içecekler ve kahveler sunar.

TOPLANTI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ



350 Kişilik Sinema Düzeni,

280 Kişilik Masa Düzeni,







FİTNESS CENTER

Bay ve Bayan misafirlerimiz için konumlandırılmış Fitness-GYM çalışma aletleriyle donatılmış Spor Salonu bulunmaktadır.



DİĞER SERVİSLER



Özel Kapalı Otopark (Ücretsiz)

Vale Hizmeti

Kuru Temizleme Servisi (Ücretli)

Havaalanı – Otel Transfer (Ücretli)

Otel – Firma Transferi (Ücretsiz)

ULAŞIM

Gebze Center AVM 100 m

Medical Park Gebze Hastanesi 600 m

Anadolu Sağlık Merkezi 8 km

GOSB 5 km

Gebze Küçük Sanayi Sitesi 3 km

Dilovası OSB 5 km

Gebze Alaaddin Kurt Stadyumu 500 m

Tuzla Viaport Marina AVM 14 km

Tübitak Marmara Araştırma Merkezi 1 km

İntercity İstanbul Park 20 km

Pendik Viaport Alışveriş Merkezi 18 km

Sabiha Gokcen Uluslararası Havaalanı 20 km

Darıca Hayvanat Bahçesi 9 km

Eskihisar Feribot Iskelesi 5 km

Ataturk Uluslararası Havaalanı 85 km

Hacıhalil Mah. Hükümet Cad. No: 125, Gebze / Kocaeli 41400

Tel: 0262 642 642 64-65pbx / Faks: 0262 646 43 43

www.ramadaencoregebze.com.tr / info@ramadaencoregebze .com.tr