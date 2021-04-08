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RAMAZAN AYI ÖNCESİ DARICA’DA FIRINLAR DENETLENİYOR

Başkan Bıyık, fırınları tek tek denetledi

RAMAZAN AYI ÖNCESİ DARICA'DA FIRINLAR DENETLENİYOR

08 Nisan 2021 Perşembe 11:14

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi Darıca’da pastane ve fırınlar denetlenirken Belediye Başkan Muzaffer Bıyık da denetlemelere eşlik etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirilen fırın ve pastane denetimlerine katıldı. Özellikle Ramazan ayında çok tüketilen pide ve benzer ürünlerin üretiminin yapıldığı işletmelere yönelik olarak gerçekleştirilen denetleme faaliyetine nezaret eden Başkan Muzaffer Bıyık’a, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürü Yücel Arslan ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Denetimler kapsamında, gıda üretimi yapan işletmelerde hijyen ve halk sağlığı bakımından incelemeler yapılırken, ruhsat ve diğer resmi evrakın da durumları kontrol edildi.

BIYIK DENETİME EŞLİK ETTİ

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca’mızda, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde devam eden pide, ekmek ve unlu mamul üretiminin yapıldığı fırınlarımızın denetim çalışmalarına katılarak incelemelerde bulunduk. Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kontrollerde, hijyen ve halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri yerinde görme imkanımız oldu. Tüm şartlara uygun olarak üretim yapan ve gerekli şartlara uyan işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Mübarek Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.










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