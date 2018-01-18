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RTÜK-Yayıncı Buluşmaları Kocaeli'nde

RÜK-Yayıncı Buluşmaları toplantısı, Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık’ın teşrifleri ve Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce’de yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların katılımıyla 20 Ocak 2018 Cumartesi günü Kocaeli’de gerçekleştirilecektir.

RTÜK-Yayıncı Buluşmaları Kocaeli'nde

18 Ocak 2018 Perşembe 15:47

 RTÜK-Yayıncı Buluşmaları toplantısı, Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık’ın teşrifleri ve Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce’de yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların katılımıyla 20 Ocak 2018 Cumartesi günü The Ness Termal Hotel,Kocaeli’nde gerçekleştirilecek.Toplantı 10.00'da açılış konuşmasıyla başlayacak.

Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi ile proje kapsamında düzenlenecek olan yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarının çalışanlarına yönelik Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursları hakkında bilgi verilecek.

Toplantı kapsamında, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir’in konuşmacı olarak katılacağı, “Radyo ve Televizyon Yayınlarında Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Önemi ve Spikerlerin Sorumluluğu” konulu bir konferans düzenlenecek.

 Bir çok yayın kuruluşlarının Toplantıya RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya ve Üst Kurul Üyeleri ile yerel ve bölgesel radyo ve televizyon kuruluşlarının temsilcileri katılacaktır.

 

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