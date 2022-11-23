Saadet İzmit Kongreye Hazır

Kongre Heyecanımız Artarak Devam Ediyor

Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi için davet çalışmalarına bu hafta da büyük bir gayretle devam ediyor. İlçe Başkanı Murat Karaturp ‘ Muhtarlarımızı, şehrimizin önde gelen isimlerini ve esnaflarımızı hem birebir ziyaret ederek , hem de yönetimden oluşturduğumuz ekiplerle ziyaret ettirerek 5. Olağan Kongremize davet ediyoruz. Sahadan aldığımız dönüşler oldukça olumlu, vatandaşımız heyecanımıza heyecan katıyor. Bizlerde hem bu geri dönüşlerle hem de yönetime alacağımız yeni isimlerin getireceği heyecanla yapacağımız 5. Olağan Kongremizi taçlandıracağız.’ Dedi.