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Saadet İzmit Kongreye Hazır

27 Kasım 2022 Pazar günü saat 13.00’da Luxor Garden Hotel’de gerçekleştirilecek olan Saadet Partisi 5. Olağan Kongresine Saadet Partisinin önemli isimlerinden Parti Sözcüsü Birol Aydın katılacak.

Saadet İzmit Kongreye Hazır

23 Kasım 2022 Çarşamba 18:00

Kongre Heyecanımız Artarak Devam Ediyor

Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi için davet çalışmalarına bu hafta da büyük bir gayretle devam ediyor. İlçe Başkanı Murat Karaturp ‘ Muhtarlarımızı,  şehrimizin önde gelen isimlerini ve esnaflarımızı hem birebir ziyaret ederek , hem de yönetimden oluşturduğumuz ekiplerle ziyaret ettirerek 5. Olağan Kongremize davet ediyoruz. Sahadan aldığımız dönüşler oldukça olumlu, vatandaşımız heyecanımıza heyecan katıyor. Bizlerde hem bu geri dönüşlerle hem de yönetime alacağımız yeni isimlerin getireceği heyecanla yapacağımız 5. Olağan Kongremizi taçlandıracağız.’ Dedi.

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